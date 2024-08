US Open: Rafael Nadal sagt Start ab - und kehrt erst beim Laver Cup zurück

Rafael Nadal hat seinen Start bei den US Open 2024 am Mittwochabend abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 23:01 Uhr

Rafael Nadal wird nicht an den US Open 2024 teilnehmen. Das gab der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien am Mittwoch über die sozialen Medien bekannt. “Ich glaube, dass ich dieses Mal nicht in der Lage gewesen wäre, meine 100 Prozent zu geben”, schrieb der 38-Jährige auf X (vormals Twitter).

Nadal, der zuletzt bei den Olympischen Spielen in Runde zwei am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert war, wird erst beim Laver Cup in Berlin auf den Matchcourt zurückkehren. Das Teamevent in der deutschen Hauptstadt findet vom 20. bis 22. September statt.

Nadal hatte in der jüngeren Vergangenheit mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen, weswegen er zuletzt auch öffentlich über ein Karriereende am Ende des Kalenderjahres 2024 nachdachte. Eine diesbezügliche Entscheidung gab der Spanier am Mittwoch nicht bekannt.

In der laufenden Saison bestritt Nadal erst 19 Einzel-Matches. Vor den Olympischen Spielen hatte er beim ATP-250-Turnier in Bastad sein erstes Endspiel seit über zwei Jahren erreicht. In der Weltrangliste liegt Nadal aktuell auf Rang 159.