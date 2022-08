US Open: Rafael Nadal trotz Satzverlust souverän weiter

Rafael Nadal ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Rinky Hijikata in die zweite Runde der US Open 2022 eingezogen. Dort trifft er auf Fabio Fognini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 04:28 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Dienstag in New York

An Drama hat es diesem Dienstag bei den US Open 2022 wahrlich nicht gemangelt: Vor allem drei Italiener sorgten für Furore. Denn sowohl Fabio Fognini gegen Aslan Karatsev wie auch Lorenzo Musetti gegen David Goffin und zuvor schon Jannik Sinner gegen Daniel Altmaier mussten über die volle Distanz gehen. Fognini machte dabei einen 0:2-Satzrückstand wett, Musetti setzte sich erst im Match-Tiebreak mit 11:9 durch.

Nicht ganz so spannend machte es Rafael Nadal. Der Spanier, in New York an Position zwei gesetzt, kam gegen Rinky Hijikata zwar etwas langsam aus den Startlöchern. Mit einem 4:6, 6:2, 6:3 und 6:3 zog Nadal dennoch souverän in Runde zwei ein. Wo er auf Fognini trifft. Gegen den hatte der Spanier 2015 die ersten beiden Sätze gewonnen, um dann dennoch als Verlierer aus dem Arthur Ashe Stadium abzuziehen.

Über fünf Sätze musste auch Denis Shapovalov gegen den Schweizer Marc-Andrea Huesler gehen. Auch Andrey Rublev gegen Laslo Djere und Borna Coric gegen Enzo Couacoud spielten ihr Nenngeld komplett aus, kamen in fünf Sätzen weiter. Coric, zuletzt Champion in Cincinnati, machte es besonders spannend. Lag er doch im Entscheidungssatz schon mit einem Break mit 4:5 in Rückstand.

