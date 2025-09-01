US Open: Rublev, Demon, FAA - wer nutzt die große Chance?

Nach dem Ausscheiden von Alexander Zverev ist der Kampf um den Halbfinal-Platz im oberen Tableau völlig offen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 08:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Erreicht Andrey Rublev erstmals das Halbfinale eines Majors?

Wer weiß schon, was Andrey Rublev am Samstagabend gemacht hat. Mit Supercoach Marat Safin im Team ist ja vielleicht täglich Party angesagt. Den Umstand aber, dass es im Achtelfinale der US Open 2025 heute gegen Félix Auger-Aliassime und nicht gegen Alexander Zverev geht, wird Rublev aber so oder so gefeiert haben. Gegen Auger-Aliassime führt Rublev im Head-to-Head mit 7:1. Gegen Zverev steht es 3:7.

Sollte Rublev seiner statistischen Favoritenrolle gerecht werden, stünde er mal wieder da, wo für ihn bei Grand-Slam-Turnieren stets spätestens Schluss war: in der Runde der letzten acht. Zuletzt war dies Anfang 2024 der Fall, als Rublev gegen den späteren Champion Jannik Sinner ausschied. In den Turnieren unmittelbar davor war ebenfalls m Viertelfinale Schluss für Rublev: bei den US Open gegen Daniil Medvedev und in Wimbledon gegen Novak Djokovic.

Rublev mit Problemen gegen Wong

Allesamt große Namen. Das sieht in New York 2025 nun ein bisschen anders aus. Denn die potenziellen Viertelfinalgegner sind entweder Leandro Riedi oder Alex de Minaur, wobei der Australier in diesem Matchup klar in der Favoritenrolle ist.

Nun ist es nicht so, dass Andrey Rublev bislang die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Gegen Chak Wong musste er in Runde drei über fünf Sätze gehen, das war ein ziemlicher Krampf. Sollte es aber tatsächlich zum Treffen mit de Minaur kommen, dann ist alles offen: Die acht gespielten Partien haben die beiden hälftig aufgeteilt. Apropos: Auch der „Demon“ hat bei einem Major noch nie mehr als das Viertelfinale erreicht.

Auger-Aliassime bislang einmal im Halbfinale

Und was, wenn Félix Auger-Aliassime plötzlich durchzieht? Der Kanadier ist auch kein Stammgast in der Vorschlussrunde eines Majors. Genau genommen hat er dort nur einen einzigen Auftritt gehabt: 2021 verlor Félix in Flushing Meadows gegen Daniil Medvedev.

Am lustigsten wäre es natürlich, hätten die Eidgenossen etwas zu jubeln. Und Leandro Riedi würde die renommierten Spieler in diesem nun plötzlich offenen Viertel düpieren.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



