US Open: Schnaitter und Wallner gewinnen Thriller gegen Erler und Galloway

Jakob Schnaitter und Mark Wallner sind mit einem 7:6 (4), 5:7 und 7:6 (9) gegen Alexander Erler und Robert Galloway ins Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 04:06 Uhr

Was für ein Krimi auf Court 11 am Sonntagabend! Alexander Erler und Robert Galloway, die zum Auftakt die Wimbledonsieger und Turnierfavoriten Julian Cash und Lloyd Glasspool geschlagen hatten, standen gegen Jakob Schnaitter und Mark Wallner schon kurz vor dem Sieg. Dann aber gab Galloway beim Stand von 6:5 im dritten Satz seinen Aufschlag ab. Und die beiden Deutschen nutzten das Momentun, gewannen den Champions-Tiebreak mit 11:9.

Auf ihre Achtelfinalgegner müssen Schnaitter und Wallner noch warten. Sie treffen auf die Sieger der Partie zwischen den beiden Brasilianern Rafael Matos und Marcelo Melo und der französischen Paarung Sadio Doumbia und Fabien Rebouil.

Kevin Krawietz und Tim Pütz bestreiten ihre Zweitrunden-Partie ebenso wie Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral am Montag.