US Open: Selbst Trump kreuzt auf - "Sincaraz 3" wird zum Blockbuster

Zum dritten Mal in Folge stehen sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Den New Yorker Blockbuster will sich selbst Donald Trump nicht entgehen lassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Donald Trump bei seinem letzten US Open-Besuch im Jahr 2015.

Die Aussicht auf das nächste irrwitzige Giganten-Duell treibt selbst Donald Trump vom Golfplatz in die größte Tennis-Arena der Welt. "Das ist großartig für unseren Sport", sagte Carlos Alcaraz zur Nachricht, dass der "POTUS" das US-Open-Finale zwischen Alcaraz und dessen Dauerrivalen Jannik Sinner, nun: beehren wird. Teil drei der "Sincaraz"-Saga allerdings dürfte für sich schon so spektakulär werden, dass Trumps nächste Ich-Gala nur eine Fußnote sein sollte.

"Großartig für den Sport ist unsere Rivalität", sagte Sinner dann auch mit Blick auf den New Yorker Blockbuster am Sonntag, wenn sich die derzeit beiden mit Abstand besten Tennisspieler der Welt zum dritten Mal in Folge in einem Grand-Slam-Finale begegnen: "Und hoffentlich werden da noch viele Matches folgen."

Ausnahmestellung bestätigt

Im Big Apple jedenfalls unterstrichen der Weltranglistenerste Sinner, Titelverteidiger in New York, und der Weltranglistenzweite Alcaraz, Sieger von 2022, ihre Ausnahmestellung. Auch wenn Sinner im Halbfinale am Freitag beim 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 gegen den kanadischen Zverev-Schreck Félix Auger-Aliassime erstmals so etwas wie Mühe verspürte und zudem eine Behandlungspause nahm. Irgendwas am Bauch oder Magen sei es gewesen, sagte er hernach, halb so wild aber.

Alcaraz hatte zuvor dem Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 zu verstehen gegeben, dass dessen Traum vom 25. Major-Titel wohl eben genau das bleiben wird. "Ich kann stolz darauf sein, wie ich in New York spiele", sagte der 22-Jährige, der noch ohne Satzverlust ist: "Ich habe hart daran gearbeitet, diese Konstanz zu erreichen."

Unglaublich konstant auf allerhöchstem Niveau spielen sie beide seit geraumer Zeit, Alcaraz wie der zwei Jahre ältere Sinner, und deshalb stehen sie sich zum dritten Mal binnen drei Monaten in einem Grand-Slam-Finale gegenüber - drei Endspiele in gleicher Besetzung sind ein Männer-Novum in der Open Era. "Sincaraz 1" war der 5:29 Stunden lange Final-Fiebertraum von Paris, wo Alcaraz triumphierte. Teil 2 dann Wimbledon, wo Sinner in vier Sätzen siegte.

“Carlos bringt mich an die Grenzen”

Nun also Part 3 der Trilogie - und der ist im Sport anders als im Kino oftmals der beste. "Carlos bringt mich an die Grenzen, und das ist wunderbar", sagt Sinner, der zum fünften Mal in Serie in einem Major-Endspiel steht - das war in der Open Era zuvor nur den Herren Federer, Nadal und Djokovic gelungen.

Sportlich ist es ein Traumjahr für den Südtiroler. Hätte Sinner in Roland Garros einen dieser vermaledeiten Matchbälle genutzt, würde er jetzt nach dem Grand Slam greifen, den seit Rod Laver 1969 niemand geschafft hat.

Allerdings ist es auch ein Jahr, in dem Sinner - worüber mittlerweile und auch in New York erstaunlich wenig gesprochen wird - zwischen Australian und French Open eine dreimonatige Dopingsperre abgesessen hat. Die Final-Begeisterung wird dies aber ebenso wenig trüben wie manch umstrittener Besucher.

Ach ja: Trump. Der war einst seit den späten 1970ern Stammgast in Flushing Meadows, hatte sich dort seit 2015 nicht mehr blicken lassen. Damals wohnte er kurz nach dem Beginn seiner Präsidentschafts-Kampagne dem Viertelfinale zwischen Serena und Venus Williams bei. Jener Besuch war damals nur mittelgroßartig, für das Tennis wie den Stargast: Trump wurde einigermaßen brüsk ausgebuht.

