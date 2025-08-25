US Open: Sensationstalent Mboko verliert zum Auftakt

Victoria Mboko ist zum Auftakt der US Open gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova verfrüht ausgeschieden. Das kanadische Ausnahmetalent unterlag der Tschechin mit 3:6 und d 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 20:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die Kanadierin Victoria Mboko musste sich zum Auftakt der US Open geschlagen geben

Der kometenhafte Aufstieg der kanadischen Tennisspielerin Victoria Mboko ist von Krejcikova abrupt gestoppt worden.

Gegen die Tschechin hat die erst 18-jährige Kanadierin bei ihrem ersten Auftritt der US Open auch ein schweres Los erwischt. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin aus Tschechin ist vor allem für ihre Intelligenz auf dem Platz bekannt und liegt nach 15 Jahren auf der WTA-Tour auch in Sachen Erfahrung vorne.

Außerdem schien die an Nummer 22 gesetzte Mboko schon während des Matches leicht gehandicapt von einer Handverletzung zu sein, die sich bereits während des Masters in Montreal ankündigte. Letztendlich musste die kanadische Hoffnungsträgerin ihren Traum von einem guten Lauf bei den US Open nach der 3:6 und 2:6-Niederlage auf nächstes Jahr verschieben.

Mboko hatte Anfang August beim 1000-Turnier in Montreal triumphiert und auf dem Weg zu ihrem ersten Titel überraschend vier Grand Slam-Siegerinnnen bezwungen, unter anderem die French-Open-Siegerin Coco Gauff. Das Finale gewann sie dann gegen Naomi Osaka.

Die 29-jährige Krejcikova hatte 2021 bei den French Open und 2024 in Wimbledon triumphiert. In der Weltrangliste liegt sie derzeit nur auf Platz 62 und trifft in der zweiten Runde auf die ungesetzte Moyuka Uchijima.

Samsonova erreicht Karrieremeilenstein

Mit ihrem Auftaktsieg gegen Yue Yuan hat Liudmila Samsonova einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Die an 17 gesetzte Russin konnte nach ihrem Drei-Satz-Erfolg (2:6, 6:4 und 6:4) den 30. Sieg bei einem Grand Slam verbuchen. In Runde zwei trifft Samsonova auf die ungesetzte Priscilla Hon aus Australien.

Hier das Einzel-Tableau der Damen