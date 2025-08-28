US Open: Shelton, Fritz, Tiafoe geschlossen in Runde drei

Ben Shelton ist Taylor Fritz und Frances Tiafoe in die dritte Runde der US Open 2025 nachgefolgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 05:24 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht in New York in Runde drei

Die Chance auf den ersten US-amerikanischen Heimsieg bei den US Open im Einzel der Männer lebt. Denn die drei wohl aussichtsreichsten Aktuere haben geschlossen die dritte Runde erreicht. Nachdem am Mittwochnachmittag schon Taylor Fritz gegen Lloyd Harris und Frances Tiafoe gegen Martin Damm erfolgreich waren, zog Ben Shelton in der Night Session nach.

Shelton besiegte Pablo Carreno Busta sicher mit 6:4, 6:2 und 6:4. Nächster Gegner von Shelton wird der französische Veteran Adrian Mannarino sein, der gegen Jordan Thompson in vier Sätzen erfolgreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in New York City