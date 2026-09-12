US Open: Shelton schlägt Tiafoe - am Sonntag im Finale gegen Zverev

Ben Shelton ist mit einem 4:6, 6:3, 6:3 und 7:5 gegen Frances Tiafoe ins Finale der US Open 2026 eingezogen und trifft dort am Sonntag auf Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 05:08 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton steht erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers

Eines war vor dem zweiten Halbfinale der US Open 2026 klar: Es würde einen Debütanten im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers geben. Sowohl Frances Tiafoe wie auch Ben Shelton hatten es schon in die Vorschlussrunden geschafft, aber den vorletzten Schritt zum Titel bei einem der vier größten Events der Tenniswelt konnten beiden nicht gehen. Den allerletzten sowieso nicht.

Und so war zu Beginn des Matches im Arthur Ashe Stadium doch ein wenig Nervosität zu spüren. Tiafoe setzte das erste Ausrufezeichen, gewann den ersten Satz mit 6:4. Shelton startete mit einem Break in Satz Nummer zwei, musste umgehend seinen Aufschlag abgeben, zog erneut das Tempo an. Und glich mit 6:3 aus.

Zverev mit perfekter Bilanz gegen Shelton

Auch der dritte Akt ging an den Linkshänder, weil Frances Tiafoe nun mit der Vorhand, die ihm zu Beginn noch ganz leicht von der Hand gegangen war, zu viele Fehler produzierte.

Danach schien Frances Tiafoe die zweite Luft zu bekommen, glich die Führungen von Shelton immer wieder aus. Beim Stand von 5:6 allerdings erarbeitet sich Ben Shelton allerdings ein 0:40. Und damit drei Matchbälle. Und beim zweiten unterlief Tiafoe ein Doppelfehler.

Am Sonntag geht es für Shelton gegen Alexander Zverev um den ersten Grand-Slam-Titel. Der Deutsche konnte sich im ersten Halbfinale gegen Karen Khachanov mit 6:3, 7:6 (7) und 7:6 (6) durchsetzen. Im Head-to-Head mit Shelton führt Zverev mit 5:0.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows