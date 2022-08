US-Open-Sieger 2022? Nick Kyrgios tippt auf Carlos Alcaraz

Wer gewinnt die US Open in diesem Jahr? Nick Kyrgios jedenfalls hat sich festgelegt: Carlos Alcaraz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2022, 12:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Der große Durchbruch auf Grand-Slam-Ebene, er fehlt Carlos Alcaraz noch. Dabei hatten einige ihm bereits bei den French Open den ganz großen Lauf, ja den Titel zugetraut.

Kein Wunder: Alcaraz hatte im Frühjahr die Tenniswelt auf den Kopf gestellt, mit Turniersiegen in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona und Madrid - die beiden M&Ms waren sogar Masters-Titel. Und Alcaraz hatte hier gigantische Nervenstärke gezeigt, mit Siegen über Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Doch bei den French Open unterlag er im Viertelfinale Alexander Zverev, in Wimbledon im Achtelfinale gegen Jannik Sinner.

Wird nun bei den US Open etwas mit dem ganz großen Lauf - oder sogar dem ganz großen Pokal am Ende?

Geht es nach Nick Kyrgios: dann ja. Denn der Australier antwortete auf die Auswahl des TV-Senders Eurosport bezüglich des potenziellen Siegers in Flushing Meadows: Carlos Alcaraz.

Kyrgios tippt nicht auf sich selbst

Kurios: Kyrgios selbst stand auch zur Auswahl, so weit wollte er also nicht gehen; auch Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini und Taylor Fritz sieht er nicht ganz oben auf dem Treppchen.

Die Form spricht nicht zwingend für "Carlitos": Bei den Hartplatzturnieren im Vorfeld der US Open lief es mittelprächtig. In Toronto verlor er zum Auftakt gegen Tommy Paul, in Cincinnati im Viertelfinale gegen Cameron Norrie - in sehenswerten Matches jedoch.

Bei den US Open stand Alcaraz im Vorjahr im Viertelfinale, unter anderem nach einem famosen Sieg über Tsitsipas.