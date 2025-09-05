US-Open-Spezialist Salisbury greift nach dem vierten Doppel-Titel

Joe Salisbury hat mit Neal Skupski das Endspiel der US Open 2025 erreicht. Und könnte seinen vierten Doppel-Titel in Flushing Meadows holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 07:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images "So gewinnt man in New York" - Joe Salisbury schult Neal Skupski ein

Von 2021 bis 2023 hat bei den US Open im Männerdoppel kein Weg an Joe Salisbury und Rajeev Ram vorbeigeführt. Drei Titel in Folge konnten der Brite und sein amerikanischer Partner in Flushing Meadows holen. Nun könnte ein vierter für Salisbury dazukommen. Denn gemeinsam mit Neal Skupski steht er nach einem 6:7 (2), 7:6 (5) und 6:4 gegen Yuki Bhambri und Michael Venus erneut im Endspiel.

Dort geht es gegen die regierenden Champions der French Open. Denn Marcel Granollers und Horacio Zeballos gewannen ihr Halbfinale gegen Robert Cash und James Tracy mit 6:3, 3:6 und 6:1.

Rajeev Ram, der ehemalige Erfolgspartner von joe Salisbury, hat ja in Nikola Mektic erneut einen kompetenten Spielgefährten gefunden. Die beiden mussten sich im Viertelfinale aber Bhambri/Venus in drei Sätzen geschlagen geben.

Hier das Doppel-Tableau in Flushing Meadows



