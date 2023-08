US Open - Spielplan: Thiem eröffnet, Djokovic nachts - Zverev erst Dienstag

Dominic Thiem darf als einer der Ersten am Eröffnungstag bei den US Open 2023 ran. Das teilten die Veranstalter über den Schedule für Tag 1 mit. Grand-Slam-Rekordchamp Novak Djokovic hat die Ehre, in der Night Session zu spielen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 13:36 Uhr

Thiem, Sieger im Jahr 2020, aber mittlerweile nach seiner langen Verletzung um Anschluss kämpfend, hat einen Showcourt zugeteilt bekommen - den erst vor einigen Jahren neu erbauten Grandstand. Und damit den drittgrößten Court der US Open.

Kein Wunder: Als Ex-Champ genießt der Österreicher sicher hohen Sichtungswert - und erst recht gegen Alexander Bublik, den Tennis-Trickser und an 25 gesetzten Teilnehmer in diesem Jahr. Los geht's mit diesem Spielchen bereits nach Toreöffnung, um 11 Uhr Ortszeit, um 17 Uhr MESZ also.

Die aktuellen Big Names spielen freilich auf den beiden größten Courts: Titelverteidigerin Iga Swiatek darf auf Arthur Ashe ran (18 Uh MESZ), danach spielen die Lokalmatadore Frances Tiafoe und Learner Tien.

Novak Djokovic kehrt zurück

In der Night Session duellieren sich dann Coco Gauff gegen eine Qualifikantin sowie Novak Djokovic und Alexandre Muller.

Djokovic kehrt nach seiner bitteren Finalniederlage 2021 gegen Daniil Medvedev erstmals wieder nach New York zurück. Er hatte damals die Chance auf den Grand Slam, also darauf, alle vier Majorturniere in einem Jahr zu gewinnen - nachdem er bereits in Melbourne, Paris und Wimbledon gesiegt hatte. Medvedev siegte in drei Sätzen, das New Yorker Publikum aber feierte Djokovic inbrünstig. 2022 hatte er aufgrund der Corona-Beschränkungen als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen dürfen.

Wer spielt außerdem am Montag?

Das Louis Armstrong Stadium ist mit Sloane Stephens, Taylor Fritz und Steve Johnson so ziemlich in US-amerikanischer Hand, die Night Session bestreiten hier Stefanos Tsitsipas (gegen Milos Raonic!) und Rückkehrerin Caroline Wozniacki (gegen eine Qualifikantin).

Aus österreichischer Sicht ist auch Sebastian Ofner am Montag am Start, er spielt ebenfalls um 17 Uhr MESZ auf Court 8 (gegen Nuno Borges). Auch Julia Grabher ist am Start, die bestreitet das dritte Matches des Tages auf Court 14 (gegen Xiyu Wang).

Und am Dienstag?

Für Tag 2 ist der Schedule nur teilsweise raus. Daniil Medvedev beginnt hier auf Arthur Ashe, nachts spielen Paula Badosa gegen Venus Williams und Carlos Alcaraz gegen Dominik Koepfer.

Yannick Hanfmann darf in der Night Session (1 Uhr MESZ) gegen Jannik Sinner ran.

Auch Alexander Zverev wird am Dienstag aufschlagen - wann und wo ist jedoch noch nicht geklärt.

