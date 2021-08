US Open: Stan Wawrinka sagt Start in New York ab

Stan Wawrinka wird aufgrund anhaltender Probleme am linken Fuß nicht an den US Open teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.08.2021, 17:24 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka wird auch die US Open verpassen

Vor wenigen Tagen hatte Stan Wawrinka seinen Anhängern mit einer positiven Nachricht durchaus Hoffnungen auf ein baldiges Comeback gemacht, wie am Montag bekannt wurde, müssen sich die Fans des Schweizers aber noch etwas länger in Geduld üben: Der dreifache Grand-Slam-Sieger wird auch bei den US Open nicht an den Start gehen.

Wawrinka musste sich in diesem Jahr zweimal einer Operation am linken Fuß unterziehen und fehlte daher bereits bei den French Open sowie in Wimbledon. Sein bis dato letztes Match bestritt der 36-Jährige am 9. März beim ATP-250-Turnier in Doha, wo er er in drei Sätzen gegen Lloyd Harris verlor.

Durch die Absage des Routiniers verlieren die Veranstalter der US Open auch einen ehemaligen Sieger: Wawrinka hatte 2016 in New York triumphiert und dabei seinen dritten und bislang letzten Major-Triumph eingefahren. Wann der Weltranglisten-31. auf die Tour zurückkehren wird, ist noch unklar.

Klar ist hingegen, dass Andy Murray für die US Open keine Wildcard benötigen wird. Der Schotte rutschte nach der Absage Wawrinkas direkt ins Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Event des Jahres.