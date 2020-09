US Open: Stefanos Tsitsipas souverän, Denis Shapovalov und David Goffin müssen kämpfen

Die letzten Zweitrundenspiele der oberen Hälfte der US Open sind geschlagen. Während sich Stefanos Tsitsipas gegen Maxime Cressy keine Blöße gab, mussten David Goffin und Denis Shapovalov über vier Sätze gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 06:23 Uhr

Stefanos Tsitsipas steht souverän in Runde drei der US Open

Stefanos Tsitsipas´ Start in die US Open darf als durchaus gelungen bezeichnet werden. Der Grieche gab sich bei seinem zweiten Auftritt in Flushing Meadows erneut keine Blöße und setzte sich nach einem umkämpften ersten Satz 7:6 (2), 6:3 und 6:4 durch. In Runde drei wartet nun Borna Coric, der sich in einem epischen Fünf-Satz-Fight gegen Juan Ignacio Londero durchsetzen konnte.

Der mögliche Viertelfinalgegner Tsitsipas´, Alexander Zverev, trifft in der dritten Runde auf Adrian Mannarino, der in drei Sätzen die Oberhand gegen Jack Sock behalten konnte. Auch ein mögliches Achtelfinale scheint für die deutsche Nummer eins durchaus machbar, hier wartet der Sieger der Begegnung von Alejandro Davidovich Fokina gegen Cameron Norrie.

Erst in einem möglichen Halbfinale könnte es - zumindest auf dem Papier, im Viertelfinale könnte nämlich Novak Djokovic warten - gegen den Vorjahresfinalisten der Western & Southern Open, David Goffin, gehen. Der Belgier musste sich in seinem Zweitrundenmatch gegen Lloyd Harris vor allem in den ersten beiden Sätzen mächtig strecken, setzte sich dann aber in vier Sätzen durch. Nun trifft Goffin auf den Thiem-Bezwinger der letzten Woche, Filip Krajinovic.

Djokovic erneut gegen Struff

Im Achtelfinale wartet auf den Sieger dieser Partie entweder Denis Shapovalov, der in vier Sätzen gegen Soonwoo Kwon obsiegte, oder Taylor Fritz, welcher mit dem französischen Routinier Gilles Simon keine Probleme hatte.

Bereits am Abend hatten Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff ihr zweites Aufeinandertreffen binnen weniger Tage fixiert. Der Warsteiner besiegte Lokalmatador Michael Mmoh in vier klaren Sätzen, der Branchenprimus hingegen musste gegen Kyle Edmund vor allem in den ersten drei Sätzen mächtig kämpfen. Im Achtelfinale könnte laut Setzliste Pablo Carreno Busta warten, der auf Ricardas Berankis trifft.

Hier geht´s zum Draw der US Open.