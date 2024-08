US Open 2024: Struff und Koepfer scheitern in Runde eins

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer haben den Einzug in die zweite Runde der US Open verpasst. Der Warsteiner Struff musste sich in einem Fünfsatz-Krimi und nach großem Kampf mit 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 2:6 dem Serben Laslo Djere geschlagen geben und wartet weiter auf seinen ersten Aufaktsieg in New York seit 2020. Koepfer unterlag zuvor dem Kasachen Alexander Schewtschenko verdient mit 3:6, 5:7, 7:5, 2:6 und kam zu keinem Zeitpunkt an sein Toplevel heran.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 09:38 Uhr

Für Koepfer (30) ist es in New York, wo er 2019 bei seiner ersten Teilnahme gleich das Achtelfinale erreicht hatte, die zweite Erstrundenniederlage in Folge. Gegen die Nummer 61 der Welt hatte Koepfer (Weltranglistenposition 83) bei schwülem Wetter von Beginn an Probleme und leistete sich zu viele einfache Fehler. Im dritten Satz bäumte er sich noch einmal auf, am Ende musste sich der 30-Jährige aber nach rund drei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

Struff lieferte sich über fast vier Stunden ein packendes Match mit Djere, das zwischenzeitlich wegen Regens für rund 20 Minuten unterbrochen war. Am Ende nutzte der Serbe seinen ersten Matchball zum Sieg. Am frühen Nachmittag (Ortszeit) hatte Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev seine Erstrundenpartie gegen Landsmann Maximilian Marterer mit etwas Mühe in vier Sätzen für sich entschieden.

Hier das Einzel-Tableau der Herren