US Open: Struff startet erfolgreich in die Quali

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt der Qualifikation für die US Open 2025 keine Probleme gehabt. Ausgeschieden ist dagegen Yannick Hanfmann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 07:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in New York City erfolgreich gestartet

Struff benötigte nur 69 Minuten, um sich gegen den Franzosen Clement Chikdekh mit 6:4 und 6:1 zu behaupten. Nächster Gegner wird der Japaner Taro Daniel sein.

Keine Chance mehr auf einen Platz im Hauptfeld hat dagegen Yannick Hanfmann. Der Karlsruher unterlag dem Spanier Pablo Llamas Ruiz in drei Sätzen. Justin Engel steigt morgen in die Qualifikation ein. der Teenager trifft auf Roman Burruchaga aus Argentinien.

Hier das Quali-Draw bei den US Open 2025