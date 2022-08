US Open: Struff und Masur scheitern, Lys souverän im Quali-Finale

Während bei den Männern mit Jan-Lennard Struff und Daniel Masur zwei deutsche Vertreter in der zweiten Runde der Qualifikation für die US Open 2022 ausgeschieden sind, hat Eva Lys nichts anbrennen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 02:40 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff wird bei den US Open 2022 fehlen

Jan-Lennard Struff kommt nicht so richtig in Schwung. Struff, der vom 13. bis zum 18. September Deutschland im Davis Cup vertreten wird, verlor in der zweiten Runde des Qualifikations-Wettbewerbs für die US Open 2022 gegen Enzo Couacoud aus Frankreich mit 6:4, 6:7 (3) und 2:6. Ebenfalls ausgeschieden ist Daniel Masur gegen den 19-jährigen Italiener Francesco Maestrelli. Masur verlor mit 3:6 und 4:6.

Nachdem früher am Donnerstag auf Mats Moraing die Segel streichen musste, ist der letzte im Quali-Tableau verbliebene Deutsche Maximilian Marterer. Der Linkshänder, der sich schon in Wimbledon für das Hauptfeld qualifizieren konnte, bekommt es nach seinem knappen Erfolg gegen Carlos Taberner nun mit Riccardo Bonardio zu tun.

Bei den Frauen gibt es noch zwei Chancen: Tamar Korpatsch darf sich gegen Fernanda Contreras Gomez durchaus Chancen auf einen Platz im Hauotfeld ausrechnen. Eva Lys wiederum legte gegen Simona Waltert beim 6:1 und 6:1 eine ganz starke Leistung hin.

