US Open: Topfavoritinnen Siniakova und Townsend holen Doppel-Titel

Katerina Siniakova und Taylor Townsend haben bei den US Open 2026 im Doppel-Endspiel gegen Ashlyn Krueger und Robin Montgomery mit 5:7, 6:0 und 6.2 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 21:55 Uhr

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© Getty Images Das weltbeste Doppel hat auch bei den US Open zugeschlagen

Am gestrigen Donnerstag hatte Robin Montgomery im USTA Billie Jean King National Tennis Center eine Autogrammstunde zu absolvieren, als Aufhänger war die erstmalige Qualifikation für ein Grand-Slam-Endspiel allemal gut genug. Und einen Satz lang sah es tatsächlich so aus, als könnte Montogomery mit Partnerin Ashlyn Krueger die dann doch große Sensation schaffen, und gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend gewinnen.

Das weltbeste Duo hatte indes andere Ideen. Und kam mit dem zurück, was in den USA “Vengeance” gennant wird. Am Ende hieß es 5:7, 6:0 und 6.2 für Siniakova und Townsend, die in der laufenden Saison schon gemeinsam in Indian Wells, Miami, Madrid und Roland-Garros erfolgreich waren. Siniakova hat mit Zhang Shuai darüber hinaus auch noch die Titel in Adelaide und Toronto abgeräumt.

Siniakova längst mit dem Karriere-Grand-Slam

Zum Umstand, dass sich die Tschechin und Amerikanerin als Doppelpaar fast perfekt ergänzen, kommt ja auch noch, dass beide ziemlich gute Einzelspielerinnen sind. Taylor Townsend war bei den laufenden US Open ja bis in die vierte Runde vorgestoßen, musste sich dort Aryna Sabalenka geschlagen geben.

Katerina Siniakova ist ja seit Jahren die beste Doppelspielerin der Welt, egal, wer an ihrer Seite steht. Gemeinsam mit Landsfrau Barbora Krejcikova hat sie den Karriere-Grand-Slam plus einen olympische Goldmedaille gewonnen, an der Seite von Coco Gauff auch noch einmal in Roland-Garros. Insgesamt hält Siniakova bei 39 Championships im Doppel. Mit dem neuerlichen Erfolg in New York hat nun auch das Doppel Siniakova/Townsend alle vier Majors mindestens einmal für sich entschieden.