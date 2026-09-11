US Open: Rybakina schlägt Gauff, fordert im Endspiel Sabalenka

Traumfinale in New York: Mit Elena Rybakina und Aryna Sabalenka stehen sich im Endspiel der US Open die beiden besten Tennisspielerinnen der Welt gegenüber.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 05:47 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina hat erstmals das Finale der US Open erreicht

Die 27 Jahre alte Kasachin Rybakina, die die Spitze der Weltrangliste am Montag von Sabalenka übernehmen wird, besiegte in einem packenden Halbfinale US-Publikumsliebling Coco Gauff mit 3:6, 6:4, 6:4 und greift nach ihrem ersten Titel in New York.

Am Samstag will die Australian-Open-Siegerin in einer Neuauflage des Endspiels von Melbourne dann den Titel-Hattrick von Sabalenka (28) verhindern. Die Belarussin zog durch ein 7:5, 6:2 gegen Jessica Pegula (USA) zum vierten Mal in Serie ins Endspiel im Big Apple ein. Sie könnte in Flushing Meadows als erste Spielerin seit US-Ikone Serena Williams (2012 bis 2014) dreimal nacheinander triumphieren.

Sabalenka dominiert Pegula

Sabalenka sei "eine unglaubliche Spielerin. Ich muss mein Level nochmal steigern", sagte Rybakina, die sich gegen Gauff nach einem Satzrückstand zurückkämpfte und in ihr viertes Grand-Slam-Finale einzog: "Ich weiß, dass ihr wolltet, dass Coco gewinnt. Es war ein großer Kampf." Bei den US Open war die Wimbledon-Siegerin von 2022 zuvor nie über das Achtelfinale hinausgekommen.

Sabalenka hatte 2023 mit einem Finalsieg gegen Rybakina in Melbourne ihren ersten von mittlerweile vier Grand-Slam-Titeln gefeiert. Dass sie nach einem für ihre Verhältnisse durchwachsenen Jahr von der Kasachin an der Spitze der Weltrangliste abgelöst wird, ist für Sabalenka eine Extra-Motivation. "Ich wollte unbedingt ins Finale kommen, und natürlich möchte ich den Titel holen", sagte Sabalenka, die nach einem ausgeglichenen ersten Satz gegen Pegula einen dominanten Auftritt hinlegte.

Erstmals seit 1975 standen sich bei den US Open im Halbfinale die Top vier der Setzliste gegenüber.

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