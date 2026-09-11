US Open: 8 Majorfinals am Stück - Aryna Sabalenka mit Hartplatzrekord

Aryna Sabalenka hat bei den US Open ihre Form zurückgefunden - und einen beeindruckenden Rekord aufgestellt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 11:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka

“Ihr Level war unfassbar hoch", lobte Halbfinalgegnerin Jessica Pegula. “Ich weiß nicht, wer oder was sie heute so gereizt hat - hoffentlich war ich es nicht”, ulkte sie weiter nach der 5:7, 2:6-Niederlage gegen die (Noch-)Weltranglisten-Erste. Die, so auch Pegula, wohl 99 Prozent aller Gegnerinnen in dieser Nacht in New York besiegt hätte.

Sabalenka spielte tatsächlich auf einem extrem hohen Level, überhaupt ist ihre Leistungssteigerung bei den US Open im Vergleich zu den vergangenen Monaten enorm. Eine Formkrise hatte sich hier aufgetan, gemessen an ihren Ansprüchen; Sabalenka verlor nach hohen Führungen und gab dritte Sätze mit 0:6 ab. Auf die Frage in New York, ob sie zu viel Zeit mit Off-Court-Aktivitäten verbringe, reagierte sie gereizt. Und gab spätestens gegen Pegula eine deutliche Antwort an ihre Kritiker.

Sabalenka verliert die Nummer 1 - auch wenn sie die US Open gewinnt

Sabalenka hat nun am Samstag die Chance, ihre bislang durchwachsene Saison noch zu retten - mit einem Grand-Slam-Titel. Das Absurde: Selbst wenn sie gewinnt, wird sie die Weltranglistenführung an Elena Rybakina abgeben müssen. Der simple Grund: Sabalenka kann als Titelverteidigerin in New York keine Punkte gutmachen (nur ihre 2.000 Zähler verteidigen), Rybakina hat genau das schon getan.

Mit ihrem erneuten Finaleinzug hat Sabalenka zudem gezeigt, dass sie die beste Hartplatzspielerin der vergangenen Jahren stellt. Das Endspiel in Flushing Meadows ist ihr achtes bei einem Hartplatz-Major in Folge, die bisherigen Rekordhalter Steffi Graf (US Open 1987-1990), Martina Hingis (Australian Open 1997-2000) und Novak Djokovic (US Open 2010-2013) hatten “nur” sieben geschafft.

Sabalenka indes hat seit 2023 sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open stets das Finale erreicht. Und bislang vier Siege herausgeschlagen (Australian Open 2023, 2024; US Open 2024, 2025). Nun könnte der fünfte folgen.