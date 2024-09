US Open: Viertelfinale! Fritz schlägt Ruud, Dimitrov stoppt Rublev-Comeback

Taylor Fritz und Grigor Dimitrov sind fast zeitgleich in das Viertelfinale der US Open 2024 eingezogen. Wo sie allerdings nicht aufeinandertreffen werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 22:05 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht wie schon im letztenJahr im Viertelfinale der US Open

Taylor Fritz hat es zwar erneut nicht in das Arthur Ashe Stadium geschafft, dafür aber wie schon 2024 in das Viertelfinale der US Open. Fritz gewann gegen Casper Ruud dann eben im Louis Armstrong Stadium mit 3:6, 6:4, 6:3 und 6:2. Nur wenige Augenblicke davor hatte sich Grigor Dimitrov im großen Stadion gegen Andrey Rublev mit 6:3, 7:6 (3), 1:6, 3:6 und 6:3 durchgesetzt.

Die Partie zwischen Dimitrov und Rublev fand vor den Augen von Serena Williams statt, einer guten Freundin des Bulgaren. Der die Sache zunächst gut im Griff hatte. Anfang des dritten Satzes kam Rublev indes auf - und schien auf einem guten Weg zu sein, wie schon in Runde zwei gegen Arthur Rinderknech einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen. Das wusste Dimitrov zu verhindern. Der mit seinem Sieg zudem klar machte, dass es für Rublev auch bei diesem Major nicht weiter als bis ins Viertelfinale gehen wird. Bislang stets das höchste der Gefühle für Rublev.

Fritz nun vielleicht gegen Zverev

Taylor Fritz dagegen begann gegen Casper Ruud verhalten, schaffte aber im zweiten Satz die Wende. Und wurde immer stärker. Fritz stand auch 2023 in der Runde der letzten acht, war da aber gegen Novak Djokovic chancenlos ausgeschieden.

Sollten sich die beiden frühen Sieger des Sonntags bei den US Open 2024 aber begegnen wollen, dann müssen sie zunächste einmal ihren nächsten Matches gewinnen. Grigor Dimitrov spielt im Viertelfinale nämlich auf den Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Djokovic-Bezwinger Alexei Popyrin. Taylor Fritz bekommt es entweder mit Alexander Zverev oder Brandon Nakashima zu tun.

