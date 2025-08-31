US Open: Viertelfinale! Lehecka beendet Lauf von Mannarino

Jiri Lehecka ist mit einem 7:6 (4), 6:4, 2:6 und 6:2 gegen Adrian Mannarino als erster Spieler in das Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 20:36 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka steht im Viertelfinale der US Open 2025

Der Run von Adrian Mannarino bei den US Open 2025 war extrem unterhaltsam, in der dritten Runde hatte der Franzose gegen Ben Shelton auch das Glück auf seiner Seite, als sein gegner verletzungsbedingt aufgeben musste. Nun aber hat Jiri Lehecka den Lauf von Mannarino mit 7:6 (4), 6:4, 2:6 und 6:2 beendet.

In der Runde der letzten acht wird Lehecka am Dienstag entweder auf Carlos Alcaraz oder Arthur Rinderknech treffen.

Ab dem heutigen Sieltag werden die Einzel ja nur noch in den beiden größten Stadien ausgetragen. Mannarino und Lehecka begannen die Day Session im Louis Armstrong Stadium mit einem ausgeglichenen ersten Satz, den sich der Tscheche im Tiebreak holte. Nachdem Lehecka auch den zweiten Durchgang gewann, sah es danach aus, als würde der Jüngere der beiden glatt durchziehen. Aber Mannarino kam noch einmal zurück

Etwas später am Sonntag wird ein Landsmann von Jiri Lehecka die Chance haben, ebenfalls in die Runde der letzten acht einzuziehen. Dann trifft nämlich Tomas Machac auf Taylor Fritz, den Vorjahresfinalisten.

