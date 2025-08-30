US Open: Vorjahresfinalist Fritz stoppt forschen Qualifikanten Kym

Die erste Hauptfeldteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier, die er sich erfolgreich über die Qualifikation erspielte, endete für Jerome Kym bei den US Open in der dritten Runde. Trotz starker Leistung musste sich der Schweizer dem Vorjahresfinalisten Taylor Fritz aus den USA geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 08:41 Uhr

© Getty Images Nach erfolgreicher Qualifikation legte der Schweizer Jerome Kym bei den US Open 2025 ein fantastisches Hauptfelddebüt auf Major-Ebene hin.

Die siegreiche Reise des Schweizers Jerome Kym bei den US Open 2025 hat in der dritten Runde ein sportliches Ende gefunden. Nachdem sich der Aargauer über die Qualifikation ohne Satzverlust erstmals in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers spielen konnte, sorgte der 22-Jährige, der seit vielen Jahren in Kitzbühel beheimatet ist und in den Tiroler Alpen vom ehemaligen Profispieler Markus Hipfl trainiert wird, auch im Hauptwettbewerb für Furore.

Dem Viersatz-Erfolg gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn ließ der Rheinfeldener einen dramatischen Fünfsatz-Erfolg gegen dessen gesetzten Landsmann Brandon Nakashima folgen, wodurch er sich mit dem Drittrunden-Match im großen Louis Armstrong Stadium gegen den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz belohnte.

Und auch dort lieferte der Schweizer Youngster von Beginn an eine bärenstarke Leistung ab und agierte lange Zeit auf Augenhöhe. Die ersten beiden Durchgänge gingen jeweils in den Tiebreak, wobei er nach Satzrückstand nervenstark den Ausgleich herstellen konnte. Im weiteren Verlauf spielte der an Nr. 4 gesetzte US-Amerikaner jedoch immer mehr seine Erfahrung aus und triumphierte nach knapp drei Stunden mit 7:6 (3), 6:7 (9), 6:4, 6:4, wodurch er es im Achtelfinale mit dem an Position 12 geführten Tschechen Tomas Machac zu tun bekommen wird.

Nach der ersten Enttäuschung über die Niederlage wird sich Kym dennoch riesig über sein Major-Abenteuer in New York freuen dürfen. Mit den 100 Punkten für das ATP-Ranking wird der Weltranglisten-175. einen Sprung um knapp 25 Plätze nach vorn machen und füllte seine Reisekasse um das Preisgeld von 237.000 US-Dollar auf. Angesichts der starken Auftritte im Big Apple dürfte das Schweizer Talent mit Kitzbüheler Know-How auch zukünftig noch einige große Schecks auf Major-Ebene in Empfang nehmen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus New York City