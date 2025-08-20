US Open: Wann schraubt Alexander Zverev die Intensität wieder hoch?

Der Auftritt von Alexander Zverev im Mixed-Doppel bei den US Open 2025 war erwartbar kurz. Denn wichtig ist natürlich in erster Linie die Regeneration bis zum Start des Einzel-Wettbewerbs.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 10:48 Uhr

© Getty Images In Toronto konnte Alexander Zverev noch volles Tempo gehen

Es war angenehm spätsommerlich am mittleren Dienstagnachmittag in New York City. Kein Vergleich zu den Bedingungen in Cincinnati jedenfalls vor ein paar Tagen, als zunächst Alexander Zverev schwer gelitten hatte, am Ende auch Jannik Sinner. Letzterer hat sich dann wohlweislich aus dem Mixed-Wettbewerb zurückgezogen, Zverev ist seiner Verpflichtung nachgekommen. Wenn auch im Schongang.

Dass die deutsche Nummer eins andere Seite von Belinda Bencic lediglich zwei kurze Sätze abgeliefert hat, lässt natürlich exakt null Rückschlüsse darauf zu, wie es Zverev drei Tage nach dem Aus in Cincinnati geht. Nachfragen waren übrigens nicht möglich: Lediglich die vier Teams, die es ins Halbfinale geschafft haben, gaben danach eine Wortspende ab.

Zverev wohl nicht schon am Sonntag im Einsatz

Festhalten lässt sich aber: Zverev wird frühestens am Sonntag erstmals in die Bütt gehen, aber selbst das ist nicht besonders wahrscheinlich - wenn man auf die beiden anderen Grand-Slam-Turniere staut, die sich nun ebenfalls über 15 Tage strecken: Weder bei den Australian Open noch in Roland-Garros haben in der ersten Session ganz vorne platzierte Spieler aufgeschlagen.

Mit anderen Worten: Alexander Zverev hat genügend Zeit zur Regeneration. Vielleicht sogar bis Dienstag, die Auslosung wird ja erst morgen veröffentlicht (ja: veröffentlicht - wie das Tableau zustande gekommen sein wird, erschließt sich nicht). Familienanbindung hat die deutsche Nummer eins natürlich auch in New York, neben den Eltern ist auch Löwin am Start, jener Familienhund, der große Teile seiner Tage wahlweise auf dem Arm von Alexander senior oder Mutter Irina verbringt.

Spannend wird nun zu beobachten sein, wie Zverev die kommenden Tage anlegt - das heißt: mit welcher Trainingsintensität. Im Regelfall schont sich die Nummer drei der Welt ja ebensowenig wie seine jeweiligen Übungspartner. Das volle Programm wird man aber wohl erst am Freitag sehen. Und dann wird Alexander Zverev am Media Day ja auch Auskunft über seine dann aktuelle Befindlichkeit geben.



