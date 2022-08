US Open: „Wo ist Novak?“ - Djokovic-Fans protestieren in New York

Novak Djokovic fehlt bei den US Open 2022 aufgrund der derzeit geltenden Einreisebestimmungen in die USA. Dagegen haben ein paar Fans am ersten Tag des letzten Majors des Jahres protestiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 05:20 Uhr

Die US Open müssen 2022 ohne Novak Djokovic auskommen

Von einer Massenbewegung zu sprechen, wäre maßlos übertrieben. Es waren lediglich ein paar wenige Anhänger, die mit Plakaten und Sprechchören vor dem Eingang des Billie Jean National Tennis Centers ihren Unmut über die Einreisebestimmungen für Nicht-US-Bürger und das damit verbundene Startverbot für Novak Djokovic bekundeten. Djokovic ist nach wie vor nicht gegen das Corona-Virus geimpft und darf deshalb nicht in die USA einreisen.

Zu Beginn des Jahres war Djokovic zu den Australian Open angereist, durfte am ersten Major des Jahres aber dennoch nicht teilnehmen, weil der Rekordsieger von Melbourne keine Ausnahmegenehmigung der australischen Regierung bekam.

Um diese wurde von Seiten der USTA, dem Veranstalter der US Open, aktuell nicht angefragt. Man freue sich, Novak Djokovic im kommenden Jahr wieder in New York City begrüßen zu dürfen, erklärte Turnier-Direktorin Stacey Allaster.

2021 war Novak Djokovic im letzten Match vor Vollendung des Kalender-Grand-Slams im Endspiel an Daniil Medvedev gescheitert.