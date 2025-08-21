US Open: Zverev eröffnet gegen Tabilo - Halbfinalduell mit Sinner möglich

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der US Open auf Alejandro Tabilo. Im Halbfinale droht dem Deutschen ein Duell mit Titelverteidiger Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 18:19 Uhr

Kann sich Alexander Zverev in New York seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erfüllen? Seit Donnerstag kennt der Deutsche jedenfalls seinen Weg zum möglichen Triumph bei den US Open. Zverev trifft in der ersten Runde auf den Chilenen Alejandro Tabilo und würde es danach mit Roberto Bautista Agut oder Jacob Fearnley zu tun bekommen.

Erster gesetzter Gegner wäre in Runde drei laut Papierform Felix Auger-Aliassime, im Achtelfinale droht dem 28-Jährigen ein Duell mit Andrey Rublev oder Ugo Humbert. Im Viertelfinale könnte es für Zverev gegen Alex de Minaur oder Karen Khachanov gehen, ehe danach im Halbfinale Jannik Sinner warten könnte. Daniel Altmaier, der im gleichen Viertel wie Zverev landete, eröffnet unterdessen gegen Hamad Medjedovic

Titelverteidiger Sinner trifft in seiner Auftaktpartie auf Vit Kopriva aus Tschechien und würde es in Runde zwei mit Alexei Popyrin oder Emil Ruusuvuori zu tun bekommen. Danach könnte der gesetzte Denis Shapoalov warten, mögliche Achtelfinalgegner Sinners sind Tommy Paul und Alexander Bublik. Im Viertelfinale steht für den Weltranglistenersten laut Papierform ein Duell mit Jack Draper auf dem Programm.

Alcaraz droht Halbfinalduell mit Djokovic

In der unteren Hälfte bekam Cincinnati-Champion Carlos Alcaraz, der in New York wohl Sinners größter Herausforderer ist, in Reilly Opelka eine unangenehme Auftakthürde zugelost. Im Achtelfinale könnte auf den Spanier bereits ein Duell mit Daniil Medvedev warten, ehe es danach möglicherweise gegen Ben Shelton geht. Auch Casper Ruud, der in Runde eins auf den einzigen Österreicher Sebastian Ofner trifft, ist ein möglicher Viertelfinalfinalgegner von Alcaraz.

Novak Djokovic, der bei den US Open sein erstes Turnier seit seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon bestreitet, landete wie Alcaraz in der unteren Hälfte und ist ein potenzieller Semifinalgegner des Weltranglistenzweiten. Der Serbe spielt zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Learner Tien und könnte im Viertelfinale auf Taylor Fritz treffen. Der Vorjahresfinalist bekommt es in Runde eins mit Emilio Nava zu tun.

