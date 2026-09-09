US Open: Zverev hat „vdZ“ (mindestens) die Konstanz voraus

Alexander Zverev geht heute bei den US Open als klarer Favorit in sein Viertelfinale gegen Botic van de Zandschulp.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 09:43 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist heute Abend klarer Favorit gegen Botic van de Zandschulp

Lorenzo Sonego hat in Runde eins der US Open 2026 ein interessantes Experiment gewagt: der Italiener ist gegen Alexander Zverev bei jeder Gelegenheit ans Netz gestürmt (manchmal auch, wenn es eigentlich gar keine Gelegenheit gab) und war mit dieser Taktik nur zwei Punkte von einer richtig großen Überraschung entfernt.

Da sollte man fast annehmen, dass die Coaches der folgenden Gegner Zverevs ihren Schützlingen genau das ans Herz legen würden: Traut Euch was! Aber vor allem Alejandro Tabilo und Luciano Darderi hatten die Idee, dass sie gegen die Nummer eins des Turniers von der Grundlinie aus gewinnen würden. Da konnte sich Alexander Zverev nur herzlich bedanken.

Erstes Match zwischen Zverev und van de Zandschulp

Wie wird es nun Botic van de Zandschulp anlegen am heutigen Abend, an dem für Alexander Zverev eine Premiere ansteht: Erstmals im Verlauf dieses Turniers hat Zverev eine sehr genaue Ahnung davon, wann es losgehen soll - nämlich um 19:30 Uhr Ortszeit. Kleine Einschränkung: Am heutigen Mittwoch sind im Arthur Ashe Stadium erstmals drei Matches in der Day Session an gesetzt. Da könnte es schon sein, dass es eben nicht pünktlich um halb acht losgeht.

Wann auch immer: Alexander Zverev ist glasklarer Favorit in diesem ersten Treffen mit Botic van de Zandschulp überhaupt. Der Niederländer hat vor zwei Jahren in Runde zwei völlig überraschend aus dem Wettbewerb geworfen, mit einer fast perfekten Aufschlagleistung. Nur um im Match darauf gegen Jack Drapier eine absolut desaströse Aufschlagleistung anzubieten.

Konstanz ist nicht die Stärke von „vdZ“, ganz im Gegensatz zu Alexander Zverev. Der angesichts der Ausgangslage ja auch schon mal eine Runde weiter denken könnte. Denn im Halbfinale ginge es für Zverev entweder gegen den unerfahrenen (und ein wenig angeschlagenen) Alexander Blockx oder gegen Karen Khachanov, den Zverev bei wichtigen Partien eigentlich immer im Griff hat.

Hier das Einzel-Tableau der US Open