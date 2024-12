UTS Grand Final London: Alex de Minaur triumphiert beim großen Exhibiton-Showdown

Der Australier Alex de Minaur hat das Grand Final der UTS-Serie in London für sich entschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2024, 21:22 Uhr

Alex de Minaur hat ein sehr erfolgreiches Wochenende mit dem Titelgewinn beim Grand-Final-Event des UTS in London gekrönt: Der Australier setzte sich im Endspiel am Sonntag gegen den Dänen Holger Rune klar mit drei Sätzen zu Null durch - am Ende war der Endstand von 13:8, 14:11 und 16:10 am Scoreboard abzulesen. De Minaur hatte 2020 das UTS-Event in Antwerpen gewonnen, dieses Jahr war ihm der Gesamtsieg der UTS-Saison vergönnt.

Die Leistung des 25-Jährigen an den letzten drei Tagen war beeindruckend: De Minaur gewann alle fünf Begegnungen, also die drei Gruppenspiele, sowie die Vorschlussrunde und das Endspiel. Lediglich im Halbfinale gegen Gael Monfils musste der Mann aus Sydney einen Satz abgeben, ansonsten hielt sich De Minaur völlig schadlos. Rune hatte sich im Halbfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert in drei Durchgängen 15:11, 13:12 und 15:11 durchgesetzt.

Der “Aussie” darf sich über ein Gesamtpreisgeld von knapp 800.000 Euro für die Leistungen in der britischen Metropole freuen, die Veranstaltung war mit gesamt 21.500 Zusehern sehr gut besucht.

“Ich hätte mir kein besser Wochenende in London wünschen können”, erklärte De Minaur im On-Court-Interview. “Ab einem bestimmten Punkt im Match, war es wirklich schwierig, nicht mit den vielen Fans mitzusingen. Ich denke, dass sehr viele Australier in der Halle waren, es hat sich beinahe wie zu Hause angefühlt.”

Das UTS-Grand-Final in London im Überblick