UTS London: Jan-Lennard Struff muss sich Alex de Minaur beugen

Nichts wurde es am zweiten Spieltag des UTS Grand Final in London mit einem ebensovielten Erfolg für Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner musste sich Alex de Minaur geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.12.2024, 15:43 Uhr

Jan-Lennard Struff musste beim Grand Final des UTS in London in der Tages-Session des zweiten Spieltages eine Niederlage hinnehmen. Nach dem gestrigen Auftaktsieg gegen den wankelmütigen Kasachen Alexander Bublik setzte es gegen den Australier Alex de Minaur eine Niederlage nach gewonnenem ersten Satz. De Minaur gewann mit 13:16, 18:19, 19:8 und 21:6.

Es ist aber bei weitem noch nichts verloren für Deutschlands einzigem Vertreter in der britischen Metropole, denn am Abend folgt bereits die nächste Partie für den aktuell Weltranglisten-42. Da geht es dann im letzten Match des Tages gegen den Dänen Holger Rune, der am gestrigen Tag ebenfalls gegen de Minaur den Kürzeren zog.

UTS-Rekord von de Minaur

Apropos: In der Begegnung zwischen de Minaur und Rune stellte der Mann aus “Down under" auch einen UTS-Rekord auf. Noch nie war in dem Format ein ausgespielter Satz so hoch gewonnen worden, wie der Entscheidungsakt dieses beeindruckenden Matches. De Minaur demoniterte den Skandinaver am Ende mit 12:13, 21:6, 17:7, 25:5 und stand schlussendlich mit einem Plus von 44 Punkten da.

Sollte es Struff schlußendlich unter die Top zwei der Gruppe B schaffen, würden am Sonntag das Halbfinale und das Endspiel warten. Potentielle Gegner wären in dem Fall Ugo Humbert, Gael Monfils (beide Frankreich), Andrey Rublev (Russland) oder Thanasi Kokkinakis (Australien). De Minaur steht mit seinen zwei klaren Match-Erfolgen schon mit einem Bein in der Vorschlussrunde.