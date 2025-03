UTS Nimes: Großartige Besetzung, großartiger Schauplatz

Der Ultimate Tennis Showdown macht am 4. und 5. April Station in Nimes. Mit einer grandiosen Besetzung. Und an einem ganz speziellen Ort.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 08:14 Uhr

© Getty Images Auch Ben Shelton wird in Nimes aufschlagen

Auch so kann man in die Sandplatzsaison starten: Nämlich im Rahmen des Ultimate Tennis Showdowns, der ja vpn Patrick Mouratoglou ins Leben gerufen wurde. Und der sich über die letzten Jahre als unterhaltsame Ergänzung zum ATP-Tour-Betrieb bei Fans und Spielern etabliert hat. Und so ist es kein Wunder, dass am 4. und 5. April 2025 in Nimes eine richtige Starbesetzung aufschlägt.

Geht es nach der ATP-Weltrangliste, dann ist Taylor Fritz (UTS-Name: “The Hotshot”) der zu favorisierende Spieler.Aber die Konkurrenz ist hart. Da wären etwa Ben Shelton ("The Mountain"), Alex de Minaur ("The Demon"), Casper Ruud ("The Iceman"), Holger Rune ("The Viking") oder auch Andrey Rublev ("Rublo"). Und dann auch noch zwei Lokalmatadore: Gael Monfils (La Monf") und Ugo Humbert ("The Commander").

Zunächst geht es mit den Viertelfinal-Patien los, in denen sich folgende Paarungen ergeben haben: Rublev trifft auf Shelton, de Minaur auf Humbert, Ruud im Duell der Skandinavier auf Rune und Fritz auf Monfils.

Aber nicht nur das Teilnehmerfeld ist spektakulär. Sondern auch der Austragungsort. Denn die Matches finden auf Sand in der Arènes de Nimes statt, einer Arena, die dem Colosseum in Rom nicht unähnlich ist.