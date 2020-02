Vaterfreuden bei Marin Cilic: "Sind jetzt ein Dreierteam"

Nachwuchs im Hause Cilic: Der 31-jährige Kroate gab Sonntagabend bekannt, zusammen mit seiner Frau, Kristina Milković, einen Sohn bekommen zu haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.02.2020, 13:29 Uhr

Sportlich hatte sich Marin Cilic den Start ins Jahr 2020 wohl etwas anders vorgestellt. Bei der Erstauflage des ATP Cups war der 31-Jährige mit seinen Kroaten bereits in der Vorrunde gescheitert, obwohl die Matches gegen Österreich und Polen gewonnen werden konnten. Bei den Australian Open lief es für Marin Cilic dann schon deutlich besser. Der Kroate konnte in Runde drei Roberto Bautista Agut in fünf Sätzen niederringen, im Achtelfinale war dann aber Endstation gegen den Aufschlagriesen Milos Raonic.

Nun gibt es aber gute Neuigkeiten aus dem Privaleben des 31-Jährigen. Vergangenen Sonntag gab der Kroate über Social Media bekannt, das erste Mal Vater geworden zu sein. Zusammen mit Kristina Milković - die der Kroate 2018 geheiratet hatte - ist es das erste Kind für Marin Cilic. Frau und Kind sind indes wohlauf, verlautbarte Cilic über Instagram: "Mama und "Baby-Boy" schlagen sich hervorragend. Es sieht so aus, als würde dieses Jahrzehnt das bis jetzt beste werden."

Seine größten sportlichen Erfolge konnte Cilic hingegen im vergangenen Jahrzehnt einfahren. 18 Titel erspielte sich der großgewachsene Kroate über die Jahre - sein größter Coup gelang ihm ganz klar 2014, als er mit einem Finalerfolg über Kei Nishikori die US Open gewinnen konnte. Nach seiner besten Karriereplatzierung 2018 - der Kroate konnte bis auf Platz drei der Weltrangliste vordringen - ging plötzlich wenig beim einmaligen Grand-Slam-Champion. Zwei Achtelfinali bei Australian- und US-Open waren für Marin Cilic 2019 das höchste der Gefühle. Mit den tollen privaten Neuigkeiten im Rücken kann es für Cilic 2020 also nur bergauf gehen.