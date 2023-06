Vekic oder Dimitrov: Welches Liebesleben thematisiert Hollywood?

Die ersten Szenen des Tennis-Sport-Films "Challengers" sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Einmal wegen der doch recht unbeholfenen Spielszenen. Aber auch die Frage, welche Beziehungen als Vorbild für den Blockbuster dienen? Und einige Profis mischen bei den Diskussionen heftig mit.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 23:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Nachdem US-Profi Tennys Sandgren den frischen Trailer für den neuen Film "Challengers" gesehen hatte, verbreite via Twitter, dass der Plot – ein konpliziertes Lieber-Wirrwarr in der Tennis-Welt – nicht aus der Luft gegriffen sei. Auch seine WTA-Kollegin Arina Rodionova unterstützte Sandgrens These prompt.

"Nun, dieses Skript ist nicht aus dem Nichts entstanden", twitterte Sandgren genau. Und Rodionova antwortete auf Twitter geheimnisvoll: "Ich kann mir ein paar Namen vorstellen.“

Regisseur gibt Inspiration von realen Menschen zu

Und wenig später tauchten unter diesen Tweets Namen auf, die beiden gemeint haben könnten. Allen voran: Donna Vekic und Grigor Dimitrov.

Donna Vekic hatte vier Jahre lang eine Beziehung mit Stan Wawrinka, wurde jedoch auch mit ihrem Landsmann Borna Coric in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite wurde berichtet, dass Grigor Dimitrov eine kurze Zeit lang mit Serena Williams liiert war und auch romantisch mit Maria Sharapova involviert war.

Ob nun wirklich Vekic oder Dimitrov gemeint sind – noch offen. Schließlich gibt es bisher nur den Trailer zu dem Film. Der Regisseur des Films, Luca Guadagnino, sagte gegenüber „IndieWire“ mit, dass sein Film zwar nicht auf einer wahren Geschichte beruht, aber von Menschen inspiriert wurde, die er persönlich kennt und "sehr liebt".