Venus Williams: Da geht auch 2026 noch was!

Venus Williams hat offenbar noch nicht genug vom professionellen Tennis. Wie es aussieht, wird die siebenmalige Major-Siegerin auch 2026 noch einmal angreifen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 08:25 Uhr

© Getty Images Venus Williams bei den US Open in diesem Sommer

45 Jahre sind nun ja wirklich kein Alter! Und wenn man gesehen hat, wie viel Spaß Venus Williams sich selbst, ihrer Doppel-Partnerin Leylah Fernandez und vor allem auch dem Publikum bei den US Open in diesem Sommer bereiten konnte, der kann hoffentlich verstehen, dass die US-amerikanische Ikone auch im kommenden Jahr noch einmal auf der WTA-Tour aufschlagen will.

Und das wird ganz konkret wohl in Auckland der Fall sein. So wird in gut informierten Medien berichtet. Und wenn Venus die lange Reise in Richtung Neuseeland schon antritt, dann darf man ja fast davon ausgehen, dass sie auch bei den Australian Open starten möchte. Wozu natürlich eine Wild Card bräuchte.

Dass sie immer noch konkurrenzfähiges Tennis spielen kann, hat Venus bei eben jenen US Open vor ein paar Monaten ja gezeigt. Denn da verlor sie zwar in Runde eins gegen Karolina Muchova. Nahm der starken Tschechin dabei aber einen Satz ab.