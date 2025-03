"Vergessener" NextGen-Star? Mensik hat Theorie zu fehlendem Hype um seine Person

Er feiert beim ATP-Tour-1000-Masters-Turnier in Miami Sieg um Sieg, brilliert mit kompromisslosem Power-Tennis und wird in der Weltrangliste einen ordentlichen Sprung nach vorne machen ... trotzdem ist es seltsam ruhig um Jakub Mensik. Während Altersgenossen wie Joao Fonseca die Schlagzeilen bestimmen und mancherorts einen regelrechten Hype auslösen, zieht der 19-jährige Tscheche medial eher unbemerkt seine Kreise. Er selbst hat eine Theorie dazu, warum dies so sein könnte.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.03.2025, 19:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik zeigt derzeit in Miami groß auf

Jakub Mensik könnte der erst fünfte ungesetzte Spieler werden, der beim ATP-Tour-Masters-1000-Event in Miami das Finale erreicht. Bislang gelang dies nur Tim Mayotte und Scott Davis (die beiden standen sich 1985 sogar im Finale gegenüber), David Wheaton (1991), Sebastian Grosjean (1999) und Guillermo Canas (2007). Der 19-jährige Tscheche spielt in Florida groß auf und trotzdem ist es medial seltsam ruhig um die derzeitige Nummer 54 im Ranking. Gerade in einer Zeit, wo die Tenniswelt der Post-"Big Three"-Ära nach neuen, blutjungen Helden dürstet und Mensiks Altersgenossen wie Joao Fonseca (der 18-jährige Brasilianer rangiert im Moment sechs Plätze hinter Mensik im Ranking) von enthusiastischen Fanscharen begleitet werden, verwundert dies doch ein wenig.

Nach seinem Viertelfinal-Erfolg über Arthur Fils wurde der 1,93 m-große, bärenstarke Aufschläger auf seine doch eher bescheidene Medien-Präsenz angesprochen. Obwohl er zugab, dass er selbst "keine klare Antwort" auf die Frage habe, so äußerte er doch eine Vermutung, warum etwa der Hype um Joao Fonseca wesentlich größer sei: "Vielleicht ist es, weil ich aus der Tschechischen Republik, also einem kleineren Land komme. Sogar hier in Miami fühle ich mich wie in Südamerika. Ich habe bis jetzt noch niemanden Englisch sprechen hören, alle sprechen Spanisch." Verbittert sei er aufgrund dieser Situation jedoch keineswegs. "Es ist toll, neue Namen zu sehen, die sich etablieren. Wir sind hier, um in die Fußstapfen von Jannik (Sinner) und Carlos (Alcaraz) zu treten und am Ende wird die Aufmerksamkeit immer der bekommen, der gerade der beste Spieler der Welt ist", sieht er das Ganze relativ gelassen.

“Unglaubliches Team an meiner Seite”

Den Schlüssel zu seinem derzeitigen Erfolgslauf sieht Mensik vor allem in seinem Teamgefüge: "Natürlich hätte ich nie gedacht, dass meine Karriere mit so viel Kraft und Geschwindigkeit beginnen würde, aber vor jeder Saison reflektiere ich immer und setze mir gute Ziele. Zum Glück habe ich ein unglaubliches Team an meiner Seite, das mich täglich unterstützt und mir hilft. Alle leisten hervorragende Arbeit. Ich würde sagen, das ist der Grund für alles, der wahre Schlüssel zu diesem Erfolg. Wir haben nach einigen seltsamen Wochen mit schmerzhaften Niederlagen weiter hart gearbeitet, daher bin ich sehr stolz, dass wir die Situation umgedreht und es so weit geschafft haben. Mal sehen, wie es ausgeht."

Jakub Mensik wird seinen Weg an die Weltspitze unbeirrt weiterführen. Dass die großen Schlagzeilen derzeit noch anderen gehören, scheint ihn dabei nicht allzu sehr zu stören.

Herren-Einzel-Tableau in Miami