Versandhändler Tennis-Point ist insolvent!

Der große Versandhändler Tennis-Point hat Insolvenz angemeldet.



zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 20:02 Uhr

Das berichten mehrere Medien, allen voran die Wirtschaftswoche. Demnach hat Tennis-Point einen Insolvenzantrag gestellt - dieser ist auch öffentlich einzusehen.

Tennis-Point gehört zur Signa Group und gilt als der größte Versandhändler für Tennisschläger und sonstige Tennisausrüstung in Europa. Auch in den USA hatte man zuletzt versucht, den großen Konkurrenten Tennis-Warehouse anzugreifen.

Tennis-Point war von Christian Miele gegründet worden. 2016 dann hatte Signa, die Firma des österreichischen Unternehmers René Benko, die Mehrheit übernommen und mit Firmen wie Fahrrad.de, Campz und Outfitter unter der Signa Sports United (SSU) gebündelt.

Tennis-Point eröffnete auch Stores vor Ort, unter anderem in Hamburg und in Filialen von Karstadt Sports, das ebenfalls zu Signa gehört. Hauptgeschäft jedoch war und ist der Online-Versandhandel, bei dem man viele andere Wettbewerber verdrängte oder aufkaufte, Weltmarken exklusiv vertreiben wollte. Und nicht unumstrittene Praktiken gegenüber Einzelhändlern auspackte.

Tennis-Point ist auch einer der großen Partner der ATP bei vielen Turnieren, ebenso einer des DTB.

Tennis-Point: Signa in der Krise

Laut WiWo habe die SSU zwar eine "Verlustübernahmeerklärung“ für Tennis-Point abgegeben; allerdings steckt die SSU selbst in einer Krise. Auch der Aktienkurs der SSU ist seit dem Börsengang in 2021 komplett eingeknickt, am 23. Oktober soll in New York ein "Delisting" vonstatten gehen.

Am Montag habe der Großaktionär, die österreichische Signa-Gruppe von René Benko, eine zentrale Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen Euro gekappt, so heißt es.

Tennis-Point: Schon jetzt keine Retouren mehr

Zur Abwicklung wurde der auf die Einzelhandelshandelsbranche spezialisierte Sanierungsexperte Christian Gerloff zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Für alle Tennisfans ist auch Achtung geboten: Denn bereits aktuell bietet Tennis-Point ebenso wie aufgekauften Onlineanbieter CenterCourt.de, Tennis Peters und Co. keine Rück- bzw. Retourenabwicklungen mehr an.