Versprechen gehalten: Roger Federer schickte seine Kinder in die Akademie von Rafael Nadal

Die Söhne von Roger Federer haben in diesem Sommer einige Tage in der Akademie von Rafael Nadal trainiert. Der Schweizer löste somit ein Versprechen aus der Vergangenheit aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 13:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Roger Federer und Rafael Nadal beim Laver Cup 2022

Seit nunmehr einigen Jahren verbindet Roger Federer und Rafael Nadal eine gute Freundschaft. Zuletzt konnte man dies beim Laver Cup 2022 beobachten, als der 20-fache Grand-Slam-Sieger seine glorreiche Laufbahn an der Seite seines spanischen Dauerkonkurrenten beendete. Und danach beide noch auf dem Court in Tränen ausbrachen.

Ob der Name Federer schon bald wieder in den Turnierrastern dieser Welt zu finden sein wird, steht derzeit freilich noch in den Sternen. Festzustehen scheint aber schon einmal, dass die Kinder des vierfachen Familienvaters dem Tennissport nicht abgeneigt sind.

Denn wie Federer gegenüber dem "Wall Street Journal" verriet, verbrachten sowohl die 14-jährigen Zwillingsschwestern als auch die neunjährigen Zwillingsbrüder in diesem Sommer einige Tage in Tenniscamps. Seine beiden Töchter schickte der Schweizer nach East Hampton in die Akademie von John McEnroe, Leo und Lenny trainierten in der Rafa Nadal Academy.

Federer löste somit auch ein "Versprechen" ein, das er 2016 bei der Eröffnung von Nadals Akademie gegeben hatte. "Ich weiß jetzt, wo ich meine Kinder hinschicke, wenn sie Tennis spielen lernen möchten", erklärte der langjährige Weltranglistenerste damals. Gesagt, getan.