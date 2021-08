Verstärkung für Federer, Zverev und Thiem: Daniil Medvedev schlägt für Team Europe beim Laver Cup auf

Das Team Europe hat sich für den Laver Cup äußerst prominente Unterstützung gesichert. Auch der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev wird nämlich für das Team von Björn Borg aufschlagen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 07:48 Uhr

Daniil Medvedev soll beim Laver Cup für das Team Europe die Faust ballen

Auf dem Papier sieht es daher bereits wieder nach einer einigermaßen eindeutigen Angelegenheit zu Gunsten der Europäer aus. Stand heute würden mit Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Matteo Berrettini und Roger Federer nur Spieler innerhalb der besten neun der ATP-Charts für das Team Europe aufschlagen. Aufseiten des Team Worlds haben mit Denis Shapovalov, Diego Schwartzman und Felix Auger-Aliassime die Nummer zehn, 14 und 16 ihre Dienste zugesichert.

Während das Team Europe so also die weitaus prominenteren Namen in seinen Reihen zählt, so ist das Auftreten des Teams unter der Ägide von Björn Borg nichtsdestotrotz mit einigen Fragezeichen verbunden. Dominic Thiem und Roger Federer fallen zurzeit nämlich verletzungsbedingt aus, ein Start der beiden bei den US Open ist mittlerweile durchaus unwahrscheinlich. Auch Matteo Berrettini hat seit seiner Finalniederlage in Wimbledon kein Match auf der ATP-Tour bestritten.

Medvedev als Nummer eins für Team Europe?

Ein Antreten des Österreichers Thiem dürfte unterdessen gar noch unwahrscheinlicher sein, als eines des Schweizers, der als Initiator und Mitorganisator auch abseits des Platzes so manche Verpflichtung innehat. Weder der Schweizer noch der Österreicher aber würden in diesem Jahr für Team Europe als Zugpferd agieren, diese - durchaus prestigeträchtige Rolle - wird 2021 wohl dem Neuzugang Medvedev zuteil.

Den Platz als Nummer eins für Team Europe könnte dem Russen lediglich die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, streitig machen, dessen Start jedoch ob des durchaus angespannten Verhältnisses zu Roger Federer als durchaus unwahrscheinlich gilt. Für Daniil Medvedev ist es das Debüt beim großen Showkampf zwischen Team World (unter der Führung von John McEnroe) und Team Europe (Coach Björn Borg).

Das Showevent wird in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. September in Boston über die Bühne gehen.