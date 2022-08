Victoria Azarenka - Von wegen Rücktritt!

Vor ein paar Tagen hat Victoria Azarenka mit einem Tweet für Spannung und Spekulationen gesorgt. Nun sorgte die Weißrussin für die Auflösung des Rätsels.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 12:19 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka bleibt der WTA-Tour bis auf weiteres erhalten

Victoria Azarenka hat in ihrer Karriere 21 Titel im Einzel geholt, darunter zwei bei den Australian Open (2012 und 2013). Die Weißrussin ist mittlerweile 33 Jahre alt, Mutter eines Sohnes (Leo) und in den letzten Jahren von Verletzungen geplant. Wenn Azarenka also auf Twitter ankündigt, dass es etwas zu verlautbaren gäbe, dann ist es nicht ganz weit hergeholt, dass es sich um die Beendigung ihrer Laufbahn handeln könnte. Oder um eine erneute Schwangerschaft.

Aber: nichts dergleichen. Stattdessen ließ Azarenka ihre Fans nicht lange im Ungewissen, gab wieder via Twitter bekannt, dass sie eine neue Saison ihres Podcasts starten wird. Und in den letzten acht Monaten hart an der Produktion gearbeitet hat.

Sportlich hat es für Victoria Azarenka zuletzt in Cincinnati einen Rückschlag gegeben: In Runde zwei unterlag sie Emma Raducanu glatt mit 0:6 und 2:6. In der aktuellen WTA-Weltrangliste wird Azarenka an Position 26 geführt, ihren letzten Turnier-Erfolg feierte sie 2020 beim von Cincinnati nach New York City verlegten 1000er-Event. Anschließend hatte sie das Endspiel der US Open erreicht, wo Azarenka allerdings gegen Naomi Osaka verlor.