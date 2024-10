Viele offene Fragen: Was macht Novak Djokovic bis zum Saisonende?

Was macht Novak Djokovic nach dem “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien? Ein vorzeitiges Saisonende scheint nicht ausgeschlossen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 06:46 Uhr

© Getty Images Wie geht es für Novak Djokovic weiter?

Nach dem Finaleinzug in Shanghai ging es für Novak Djokovic direkt weiter nach Saudi-Arabien. Dort steht dieser Tage der umstrittene “Six Kings Slam” an, bei dem der serbische Großmeister - wie auch Rafael Nadal - dank eines Freiloses bereits im Halbfinale steht. Offen ist, was der 37-Jährige nach dem Showevent in Riad zu tun gedenkt.

Wie Djokovic zuletzt mehrfach betont, genießen die regulären Turniere auf der Tour in dieser Phase seiner Karriere nicht mehr allerhöchste Priorität. Das gilt auch für die ATP Finals, für die der 24-fache Grand-Slam-Sieger noch nicht fix qualifiziert ist. Wenngleich Djokovics Chancen nach dem guten Ergebnis in Shanghai gestiegen sind, wird der Serbe seine Turnierplanung für den Rest des Jahres nicht nach den Finals ausrichten.

Heißt übersetzt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Djokovic eine Wildcard für Wien oder Basel annimmt, geht gegen null. Deutlich realistischer ist indes, dass der Weltranglistenvierte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (28. Oktober bis 3. November) auf die Tour zurückkehren wird. Oder - im Falle seiner Qualifikation - gar erst in Turin (10. bis 17. November).

Es ist jedoch auch nicht ganz auszuschließen, dass Djokovic in den kommenden Tagen - mit Blick auf die Australian Open 2025 - sein vorzeitiges Saisonende verkündet. Denn obwohl der 37-Jährige in diesem Jahr Gold bei den Olympischen Spiele gewann, verlief die Saison für ihn nicht gänzlich zufriedenstellend. Erstmals seit sieben Jahren blieb Djokovic in einem Kalenderjahr ohne einen einzigen Grand-Slam-Titel.