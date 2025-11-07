Vier Spielerinnen bei den WTA Finals: YONEX dominiert in Riad

Die Hälfte der Teilnehmerinnen bei den WTA Finals in Riad vertraut auf Schläger von YONEX. Und mit Jessica Pegula und Elena Rybakina haben zwei davon auch das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 16:34 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist eine von vier WTA-Finalistinnen, die auf YONEX vertrauen

Die Saisonerfolge von Jessica Pegula, Madison Keys, Elena Rybakina und Jasmine Paolini erfreuen natürlich auch Carsten Neuhaus (European Tennis Promotion Manager bei YONEX). Im Interview mit tennisnet geht der erfahrene Manager über die Strategien von YONEX ins Detail.

tennisnet: Herr Neuhaus: Die Hälfte der Einzelspielerinnen, die bei den WTA Finals am Start sind, spielen mit YONEX-Rackets . Können Sie etwas zur Entwicklung sagen …

Carsten Neuhaus: 50 % ist eine wahnsinnige Zahl und zeigt, wie dominant wir im Damenbereich sind. Wir haben mittlerweile30-35 Frauen in den Top-100 und knapp 20 in den Top-50. Dazu vier in den Top-8. Das Jahr hat unglaublich begonnen: Schlägerwechsel Madison Keys zu YONEX und dann direkt die Australian Open gewonnen.



Rybakina ist auf einem guten Weg zurück und dabei, ihre Leichtigkeit wiederzuerlangen - für mich eine potentielle Nummer eins im WTA-Ranking von der Art und Weise, wie sie spielt. Wir bei YONEX sind mit der Entwicklung unserer Damen in dieser Saison sehr zufrieden.

tennisnet: Wie wichtig ist es für YONEX generell, bei den WTA Finals präsent zu sein?

Neuhaus: Wir wollen nicht nur in der Breite gut sein, sondern auch in der Spitze und die WTA-Finals spiegeln das gut wider. Wir haben hier mit zwei Damen im Halbfinale eine gute Sichtbarkeit. Wir hoffen natürlich auf den Titel als schönen Jahresausklang, aber das wird nicht einfach. Sabalenka ist in Top-Form, ist mental gefestigt. Man muss einen sehr guten Tag erwischen, um sie zu schlagen.

tennisnet: Gibt es YONEX-Nachwuchsathletinnen, die künftig für Furore sorgen werden?

Neuhaus: Ich sehe nach wie vor viel Entwicklungspotential bei Linda Nosková. Sie ist 20 Jahre alt und steht auf Rang 13 im Ranking. Dazu Iva Jovic aus den USA, die erst 17 Jahre alt ist und die aktuell auf Rang 35 der Welt steht. Eine sehr tolle Athletin. Da erhoffen wir uns, dass die Reise so weitergeht. Sie bringt vom Umfeld, von ihrer Professionalität und von ihrer Einstellung alles mit. Auch hier eine weitere potentielle Top-10-Spielerin.

© Getty Images Linda Noskova hat 2025 einen großen Sprung in den Rankings gemacht

tennisnet: Wie scoutet YONEX die kommende Generation an Frauen?

Neuhaus: Wir scouten die Mädels genauso wie die Männer.Wir haben ein großes, weltweites Netzwerk an Scouts, die auch selbst alle gute Trainer sind. Wir sind insgesamt 8 Scout, dazu einige Nationaltrainer.

Wir fangen früh an. Hier gilt je früher, desto besser. Viele Augen sehen mehr als nur zwei. Eine klassische Anleitung beim Scouting gibt es nicht. Nach wie vor eine Mischung aus Erfahrung, Intuition und Bauchgefühl. Jeder Scout hat seine eigenen Vorlieben. Wir begleiten die Spieler langfristig, damit es eine persönliche Bindung gibt. Mit unserer Leidenschaft für den Sport stehen wir den Athletinnen als Berater, als Freund als Hilfe zur Verfügung und gehen den weiteren Weg dann gemeinsam.

Wir schauen uns nicht die Ranglisten oder Ergebnisse an, sondern auch das familiäre Umfeld, wie ist das Tennis-Setup, die schulische Situation, der Support der Federation, wie performen sie unter Druck und so weiter und so fort. Das ist ein sehr komplexer Bereich, den man sich als erstes anschauen muss, wenn man einen Athleten oder eine Athletin interessant findet.