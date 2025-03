Vierfacher ATP-Champion Ramos-Vinolas gibt Rücktritt bekannt

Der ehemalige Top-20-Star Albert Ramos-Vinolas gab am Sonntag seinen Rücktritt aus dem Tenniszirkus bekannt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 11:33 Uhr

© Getty Images Nach 15 Jahren auf der Profitour gibt Ramos Vinolas seinen Rücktritt bekannt

„In den letzten Monaten habe ich gespürt, dass mein Körper nicht mehr in der Lage ist, sein Bestes zu geben, also ist es an der Zeit, das Ende meiner Profikarriere zu akzeptieren“, schrieb der 37-Jährige auf Social Media. „Mein Herz möchte weitermachen, es liebt Tennis und den Wettkampf, aber mein Kopf sagt, dass alles ein Ende hat und man es besser akzeptiert." Ramos-Vinolas hatte zuletzt beim Challenger in Girona teilgenommen und in der ersten Runde verloren. Bis zum Ende der Saison will der Spanier aber noch mit seinem Rücktritt warten.

„Neue Herausforderungen und Träume werden kommen. Ich fühle mich noch nicht bereit zu sagen, wo ich mein letztes Tennismatch spielen werde, es ist ein schwerer Schritt", erklärte der 37-Jährige via Social Media.

Der Spanier gab sein Tour-Debüt 2010 in Barcelona und gewann insgesamt ATP-Tour-Titel in Bastad, Gstaad, Estoril und Cordoba. Der vierfache Champion erreichte im Mai 2017 ein Karrierehoch auf Platz 17 der ATP-Rangliste und kann acht Top-10-Siege vorweisen, darunter Siege gegen Roger Federer und Andy Murray.