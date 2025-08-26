tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Vierter Top-Ten-Star – Alex de Minaur schlägt bei den Erste Bank Open auf

Während in New York gerade die letzten Grand-Slam-Trophäen dieses Jahres vergeben werden, gibt es für die heimischen Tennisfans gute Post aus den USA: Das australische Top-Ten-Ass Alex de Minaur sowie das US-Duo Tommy Paul und Frances Tiafoe werden bei den Erste Bank Open vom 18. bis 26. Oktober aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 11:37 Uhr

Nachdem bereits Alexander Zverev (GER/ATP-Rang 3), Titelverteidiger Jack Draper (GBR/5), Lorenzo Musetti (ITA/10), Daniil Medvedev (13) und Andrey Rublev (15) ihren Start zugesagt haben, kommen mit De Minaur (8), Paul (14) und Tiafoe (17) die nächsten „Hochkaräter“ zu dem mit 2.736.875 Euro dotierten ATP-500-Turnier nach Wien.

“De Minaur Demon” wieder kommt zurück

Alex de Minaur hat sich nicht nur aufgrund seiner Erfolge, sondern auch als einer der schnellsten, fittesten und fairsten Spieler auf der ATP-Tour einen Namen gemacht! Alle drei Eigenschaften demonstrierte er auch bei seinem bisher letzten Turniersieg Ende Juli in Washington, wo er im Finale den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach der Abwehr von drei Matchbällen im Tiebreak des dritten Satzes bezwang und danach seinem Gegner Trost spendete, der angesichts der vergebenen Titelchance mit den Tränen kämpfte. De Minaur hat mit dem Triumph beim ATP-500-Event in Washington – dem insgesamt zehnten in seiner Karriere – seine Position unter den zehn besten Tennisspielern der Welt weiter gefestigt. Der australische Weltranglisten-Achte ist nach Alexander Zverev, Jack Draper und Lorenzo Musetti bereits der vierte Top-Ten-Star, der seinen Start bei den diesjährigen Erste Bank Open bestätigt hat.

Wiener-Liebling “Big Foe" auch wieder dabei

Spätestens seit 2021, als er aus der Qualifikation heraus den Durchmarsch bis in das Endspiel der Erste Bank Open geschafft hat, ist Frances Tiafoe einer der erklärten Lieblinge des Wiener Publikums. Und das kommt nicht von ungefähr: „Big Foe“ ist nicht nur für seine unkonventionelle Spielweise bekannt, sondern auch für seine emotionale Nähe zu den Fans. Der extrovertierte Zuschauermagnet ist nie um einen spektakulären Schlag oder ein spontanes Abklatschen mit den Fans verlegen. Mit seinen Turniersiegen in Delray Beach (2018/Hard), Houston (2023/Sand) und Stuttgart (2023/Rasen) zählt Tiafoe zum erlesenen Kreis auf der ATP-Tour, der bereits auf allen Belägen Titel gewonnen hat. Dass sich der 27-Jährige vor allem auf Hartplatz besonders wohlfühlt, unterstreicht auch der zweimalige Vorstoß in das Semifinale der US Open (2022, 2024). Stark präsentierte sich Tiafoe heuer aber auch auf Sand – so erreichte er bei den French Open in Paris zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale!

Tommy Paul komplementiert Teilnehmerfeld

Dass Tommy Paul drei seiner vier ATP-Turniertriumphe auf Hardcourt in der Halle gefeiert hat, kommt nicht von ungefähr. Sein Spiel mit aggressiver Vorhand und einer Vorliebe für Netzangriffe ist geradezu prädestiniert für diese Bedingungen, funktioniert aber auch auf anderen Belägen richtig gut. Das beweisen Pauls Resultate auf Grand-Slam-Ebene mit einem Halb- (2023) und einem Viertelfinale (2025) bei den Australian Open sowie je einem Viertelfinale in Wimbledon (2024) und Paris (2025).

„Mit Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe erhält das exzellente Teilnehmerfeld weiteren Zuwachs durch drei Topstars, die mit ihrer attraktiven Spielweise und aufgrund ihrer Nähe zu den Tennisfans weltweit für Begeisterung sorgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Trio in diesem Jahr in Wien spielen wird. Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe sind eine große Bereicherung für die Erste Bank Open“, betont Turnierdirektor Herwig Straka.