"Völlig leer": Daniil Medvedev legt eine Pause ein

Nach seinem Finaleinzug bei den US Open gönnt sich Daniil Medvedev eine Auszeit.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.09.2023, 18:56 Uhr

Daniil Medvedev muss pausieren

Daniil Medvedev muss nach seinem Finaleinzug bei den US Open in New York eine Pause einlegen. Der Weltranglistendritte, der am Sonntag seinen zweiten Grand-Slam-Titel aufgrund einer Niederlage gegen Novak Djokovic verpasst hatte, sagte seine Teilnahmen am Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt (15. bis 17. September) sowie am ATP-250-Turnier in Zhuhai (20. bis 26. September) wegen Erschöpfung ab.

https://x.com/uts_tour_/status/1701990990813225451?s=20

Wie Medvedev in einem Statement in den sotzialen Medien erklärte, seien die zwei Wochen in Flushing Meadows die wahrscheinlich härtesten seiner Karriere gewesen. "Er ist völlig erschöpft, völlig leer", präzisierte UTS-Initiator Patrick Mouratoglou bei einem Medientermin in Frankfurt.

https://x.com/Tennis_Majors/status/1702304258031325371?s=20

Voraussichtlich wird Medvedev beim ATP-500-Event in Peking (28. September bis 4. Oktober) auf die Tour zurückkehren. In der chinesischen Hauptstadt wäre der 27-Jährige hinter dem Spanier Carlos Alcaraz an Position zwei gesetzt.