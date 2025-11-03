Von Draper bis Sinner - das waren die neun 1000er-Champions 2025

Die neun ATP-Masters-1000-Events auf der ATP-Tour haben 2025 einige neue Siegergesichter gebracht. Aber auch die Favoriten konnten abstauben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 10:15 Uhr

© Getty Images Jack Draper nach seinem Titelgewinn in Indian Wells

Zwei Spielzeiten wird es auf der ATP-Tour noch neun Masters-1000-Turniere geben, acht davon als „Pflichtveranstaltungen“ (Monte-Carlo zählt nicht dazu), wenn man sich für den Bonus am Ende des Jahres ohne Abzüge qualifizieren möchte. Ab 2028 wird dann in Saudi-Arabien in dieser Kategorie aufgeschlagen - auch das wird, Stand jetzt, kein Mandatory Event werden.

Wir haben uns die 1000er in der Saison 2025 noch einmal angeschaut:

Indian Wells: Sieger Jack Draper

Die Art und Weise, in der Jack Draper das Vorzeigeturnier im Tennis Paradise dominiert hat, vor allem in den späten Runden, ließ auf eine große Saison des Briten hoffen. Draper besiegte Carlos Alcaraz im Halbfinale und ließ im Endspiel Holger Rune keine Chance. Die gute Form transportierte der britische Linkshänder auch noch auf den roten Sand (nach Madrid - dazu gleich mehr), nach Wimbledon ging aber für Draper so gut wie gar nichts mehr.

Miami: Sieger Jakub Mensik

Und so war also alles angerichtet für den 100. Karriere-Turniersieg von Novak Djokovic im Hard Rock Stadium. Was sollte auch passieren? Auf der anderen Seite des Netzes stand mit Jakub Mensik schließlich ein jungen Mann, der erst seine zweite Saison auf der ATP-Tour spielte. Aber der Tscheche spielte das wahrscheinlich beste Match seines Lebens. Und Djokovic holte erst ein paar Wochen später beim nicht so prestigeträchtigen Turnier in Genf Titel Nummer 100.

Monte-Carlo: Sieger Carlos Alcaraz

Ja, auch Carlos Alcaraz hat in diesem Jahr seine Sandplatzsaison im Fürstentum begonnen. Und einfach ist ihm der Weg ins Endspiel nicht gefallen. Gegen Arthur Fils sah es schon nach einer Niederlage aus. Und im Finale profitierte Alcaraz davon, dass Lorenzo Musetti nach gewonnenem ersten Satz Probleme bekam.

Madrid: Sieger Casper Ruud

Jannik Sinner war noch gesperrt, Carlos Alcaraz verletzt. Wäre das nicht eine Gelegenheit für den zweimaligen Madrid-Champion Alexander Zverev gewesen, auch in diesem Jahr zuzuschlagen? War es. Konnte Zverev aber nicht, weil er gegen Francisco Cerúndolo verlor. Im Endspiel standen sich aber Casper Ruud und Jack Draper gegenüber. Und der Norweger feierte seinen größten Karriere-Erfolg.

Rom: Sieger Carlos Alcaraz

Bestimmendes Thema dieses Turniers war natürlich die Rückkehr von Jannik Sinner. Und der Lokalmatador erreichte gleich das Finale, in dem sich aber Carlos Alcaraz als der knapp bessere Spieler erwies. Nach der Premiere in Monte-Carlo gleich die nächste Premiere für Carlitos. Eine weitere sollte folgen.

Toronto: Sieger Ben Shelton

Ohne Sinner und Alcaraz hat es sich auch in Toronto ein bisschen leichter gespielt. Und der spätere Sieger Ben Shelton musste in praktisch all seinen Matches über die volle Distanz gehen. So auch im Finale gegen Karen Khachanov.

Cincinnati: Sieger Carlos Alcaraz

Auf der für viele Millionen US Dollar umgebauten Anlage im Lindner Family Center war die Endphase des Turniers eher nicht vom Glück gesegnet. Alexander Zverev schleppte sich durch sein Halbfinale gegen Carlos Alcaraz, Jannik Sinner musste im Endspiel sogar aufgeben.

Shanghai: Sieger Valentin Vacherot

Wieder ein eigentlich aufgelegter 1000er-Titel für Novak Djokovic. Schließlich war dessen Halbfinalgegner ein Qualifikant aus Monte-Carlo: Valentin Vacherot. Der aber spielte das beste Turnier seines Lebens. Und gewann im Endspiel gegen Cousin Arthur Rinderknech.

Paris: Sieger Jannik Sinner

Tja, da schwärmt Carlos Alcaraz so von den langsamen Plätzen. Und dann fliegt er gleich im ersten Match gegen Cameron Norrie raus. Diese Vorlage nahm Jannik Sinner gerne auf. Und schloss die 1000er-Saison mit einem unterhaltsamen Sieg gegen Félix Auger-Aliassime gebührend ab.