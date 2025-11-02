Vor Final-Duell mit Sinner: Auger-Aliassime glaubt an seine Chance

Felix Auger-Aliassime hat beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris bisher sehr stark performt. Nun sieht er sich allerdings mit der (derzeit) wohl größtmöglichen Hürde im Welttennis konfrontiert: Jannik Sinner. Der Kanadier ist jedoch bereit, die Herausforderung anzunehmen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 22:23 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime glaubt an seine Chance gegen Jannik Sinner.

„Ich spiele schon lange Tennis, habe das ganze Jahr über trainiert, um mich zu verbessern, und ich habe große Fortschritte gemacht. Morgen habe ich die Chance, das vor allen zu zeigen, also werde ich aufwachen und bereit sein“, meinte der 25-Jährige nach seinem Halbfinal-Erfolg über Alexander Bublik.

Im Head-to-head mit Sinner steht es 2:2 - in diesem Jahr hat "FAA" beide Duelle verloren. Doch ausgerechnet eine dieser beiden Niederlagen weckt im Kanadier die Hoffnung, dass gegen den vierfachen Grand Slam-Champions etwas gehen könnte.

“Er zweifelte kurzzeitig”

Das Halbfinale der diesjährigen US Open war ein packendes Viersatzmatch, in dem Auger-Aliassime nach verlorenem ersten Satz fast eine Wende herbeiführen konnte. „Ich hatte den Eindruck, er zweifelte kurzzeitig, und beinahe hätte ich das Spiel noch drehen können“, so der Kanadier rückblickend. „Aus verschiedenen Gründen, vielleicht hatte er einen Durchhänger. Dann wendete sich das Blatt wieder. Aber es war ermutigend, das zu sehen. Diese Spieler sind nicht unspielbar. Sie sind sehr stark, ja. Manchmal sind sie wirklich unspielbar, aber es gibt immer einen Weg, sie zu überraschen.“

Auch Finalgegner Sinner zollt seinem Kontrahenten Respekt: „Er spielt momentan unglaubliches Tennis, er hat sich enorm verbessert“, so der Südtiroler über Auger-Alassime. „Besonders in den letzten Monaten hat er zu seiner alten Form zurückgefunden. Ich freue mich sehr auf morgen, es ist ein großartiges Spiel für uns beide. Ich freue mich sehr für Felix, er ist einer der nettesten Kerle auf der Tour. Es wird ein sehr schwieriges Match werden.“

Turin-Ticket in Greifweite

Für "FAA" steht am Sonntag nicht nur der Turniertitel auf dem Spiel: Mit einem Sieg könnte er sich fix für die ATP-Finals in Turin qualifizieren, bei einer Niederlage könnte er noch von Lorenzo Musetti überholt werden, der beim Turnier in Athen gemeldet ist. Der Kanadier steht selbst auf der Entry List des Turnieres in Metz, das ebenfalls noch nächste Woche vor den Finals stattfindet. Diesen Ausflug könnte sich der 25-Jährige jedoch durch einen Sieg am Sonntag ersparen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

