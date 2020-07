Vor fünf Jahren: Dominic Thiem mit Doppelschlag in Umag und Gstaad

Mit einem Karrieretitel war Dominic Thiem 2015 nach Umag gereist - 14 Tage später hatte der Niederösterreicher bereits drei in seiner Bilanz vermerkt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2020, 09:09 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem im Sommer 2015

Schön, dass aus dem Tennissommer 2015 nicht nur der blonde Haarschopf von Dominic Thiem, den er sich im gemeinsamen Urlaub mit Dennis Novak ausgedacht hatte, in Erinnerung geblieben ist. Nein, da stehen auch die Siege bei den beiden ATP-Tour-250-Turnieren in Umag und Gstaad, in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zumal. Und das verpasste Triple wenige Tage später in Kitzbühel.

Aber der Reihe nach: Thiem hatte in der Woche vor den French Open seinen ersten Karriere-Titel überhaupt geholt, in Nizza im Tiebreak des dritten Satzes im Endspiel gegen Leonardo Mayer. In Paris kam das Aus schon in Runde zwei gegen Pablo Cuevas, auf Rasen lief auch nicht viel in die richtige Richtung. Ebenso wenig wie beim Davis-Cup-Wochenende in Kitzbühel gegen die Niederlande. Thiem trainierte während dieser Woche unter Coach Günter Bresnik zwar wie ein Berserker, verlor aber seine beiden Einzel gegen Thiemo de Bakker und Robin Haase.

Monfils verliert gegen Thiem

Mit drei Niederlagen en suite im Gepäck reiste Thiem also nach Umag an - und profitierte nach einem Freilos in Runde eins zunächst gleich von zwei verletzungsbedingten Aufgaben. Zunächst konnte Dusan Lajovic gegen Thiem nicht bis zum Ende durchhalten, danach erlitt Andreas Haider-Maurer dasselbe Schicksal. In beiden Matches lag Thiem in Führung, da fragte im Halbfinale gegen Gael Monfils niemand mehr nach. Thiem gewann diese Partie (wie auch alle weiteren gegen den Franzosen) und auch das Finale gegen einen seiner Lieblingsgegner Joao Sousa.

Die Feiern zum zweiten Titelgewinn auf der Tour fielen sehr bescheiden aus. „Ich werde heute Abend mit meinen Freunden kurz zum Essen gehen, um zu feiern“, sagte Thiem damals bei der Siegerehrung. „Es wird keine große Party für mich werden, weil ich morgen acht Stunden lang nach Gstaad fahren muss.“

Thiem besiegt Angstgegner Goffin

Wo Thiem, wieder nach einem Freilos, zunächst Federico Delbonis in zwei Sätzen bezwang, gegen die beiden Spanier Pablo Carreno Busta und Feliciano Lopez über die volle Distanz musste. Im Finale wartete mit David Goffin aus Sicht von Thiem der Anti-Sousa, der Österreicher setzte sich gegen seinen Angstgegner dennoch mit 7:5 und 6:2 durch.

Das historische Sommer-Triple blieb Dominic Thiem aber verwehrt: In Kitzbühel war beim späteren Champion Philipp Kohlschreiber im Halbfinale Schluss, Thiem vergab nach einem schwachen ersten Satz in Durchgang zwei im Tiebreak mit einem Doppelfehler seine Chance zum Ausgleich. Den Titel in der Gamsstadt holte sich Österreichs Nummer eins dann eben vier Jahre später. Ohne blonden Haarschopf.

Dominic Thiems Weg zum Turniersieg in Umag 2015

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale Dusan Lajovic 6:1, 3:1 ret. Viertelfinale Andreas Haider-Maurer 6:7 (5), 6:1, 3:0 ret. Halbfinale Gael Monfils 1:6, 6:3, 6:1 Finale Joao Sousa 6:4, 6:1

Dominic Thiems Weg zum Turniersieg in Gstaad 2015

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale Federico Delbonis 6:3, 6:4 Viertelfinale Pablo Carreno Busta 6:4, 3:6, 6:2 Halbfinale Feliciano Lopez 6:3, 6:7 (5), 6:3 Finale David Goffin 7:5, 6:2