Vor Indian Wells: Zverev bei zwei Showturnieren am Start

Nach dem laufenden Turnier in Acapulco hat Alexander Zverev vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells noch ein paar Verpflichtungen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 11:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird in den kommenden Tagen nicht langweilig werden

Kurz vor dem Start des prestigeträchtigen Masters in Indian Wells schlägt Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev für den guten Zweck beim "Desert Smash" in Kalifornien auf. Bei dem Charity-Event im La Quinta Resort & Club (3. bis 4. März) treten Prominente aus Hollywood im Pickleball und Tennis gegen Profis an, das gesammelte Geld kommt in diesem Jahr dem Global Women's Health Fund der WTA Foundation zur Unterstützung von UNICEF zugute.

Neben Zverev sind unter anderem auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka und der frühere Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios dabei. Aus der Entertainment-Branche nehmen unter anderem die Popstars Pink und Katy Perry teil.

Zverev in Indian Wells noch ohne Titel

Für Zverev stehen damit innerhalb von wenigen Tagen gleich zwei Showevents in den USA an. Zuvor tritt er zudem beim MGM Rewards Slam (1. bis 2. März) in Las Vegas an. Dort misst er sich in einem Gruppenformat mit Casper Ruud, Taylor Fritz und Tommy Paul.

Direkt im Anschluss an die beiden Events geht es für Zverev zum Masters nach Indian Wells (5. bis 16. März), wo er im Vorjahr im Viertelfinale ausgeschieden war und noch auf seinen ersten Triumph wartet.