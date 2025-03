Wagen Kyrgios und Djokovic einen neuen Doppel-Versuch?

Nick Kyrgios und Novak Djokovic begeisterten bereits in Brisbane als Doppelteam. Wird das Duo erneut zusammen antreten? Djokovic würde es sich wünschen…

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 14:20 Uhr

Nick Kyrgios konnte am Mittwoch bei den Miami Open seinen ersten ATP-Toursieg seit 2,5 Jahren verbuchen. Ein Sieg, der nicht nur den Australier und seine Fans erleichterte, sondern auch Freund Djokovic glücklich machte. „Ich habe ihm gratuliert, ich habe mich für ihn gefreut, denn er hatte Verletzungen und war nicht auf der Tour. Wir kennen alle seine Probleme. Ich glaube, es ist sein erster Sieg seit ein paar Jahren, also ist es toll, dass er zurück ist und gut spielt.“

„Die Qualität seines Tennisspiels liegt in seinen Händen. Es kommt nur darauf an, dass er gesund ist, gesund bleibt und sich nicht verletzt“, sagte der Rekordspieler weiter.

Djokovics erfolgloser Versuch, Kyrgios zu helfen

Zu Beginn der Saison, als Djokovic und Kyrgios beim Brisbane International zusammen antraten, versuchte der Serbe sogar, dem 29-Jährigen Gesundheitstipps zu geben – blieb damit aber erfolglos. „Als wir Anfang des Jahres in Brisbane Doppel gespielt haben, habe ich versucht, ihm einige meiner Aufwärm- und Abkühlübungen nahezubringen“, erklärte der Serbe. “Er (Kyrgios) lief aber vor mir weg und sagte, dass das nichts für ihn ist.”

Persönlich nahm der 37-Jährige die Ablehnung seiner Tipps aber natürlich nicht und hofft auf eine baldige Reunion als Doppelpartner. „Ich wünsche mir wirklich, dass wir ein weiteres Mal [im Doppel] spielen“, sagte Djokovic. „Später in diesem Jahr haben wir ein Turnier in Belgrad, ich plane, es zu spielen. Ich weiß nicht, ob er vorhat zu kommen, also vielleicht, ja, vielleicht sollten wir dort spielen.“