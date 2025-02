Wahnsinn! Venus Williams kehrt mit 44 Jahren nach Indian Wells zurück

Mehr als 30 Jahre nach ihrem Debüt auf der WTA-Tour wird Venus Williams beim 1000er-Turnier in Indian Wells an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 20:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus Williams wird in Indian Wells an den Start gehen

Es ist kaum zu glauben und doch wahr: Venus Williams wird im Alter von 44 Jahren nach Indian Wells zurückkehren und auch in diesem Jahr wieder in der kalifornischen Wüste aufschlagen. Das teilten die Organisatoren des WTA-1000-Turniers am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Demnach wird die ehemalige Weltranglistenerste in Indian Wells dank einer Wildcard an den Start gehen.

Anders wäre dies auch gar nicht möglich, liegt Williams im Ranking doch noch mehr auf Rang 974. Ihr bislang letztes Match bestritt die US-Amerikanerin im März 2024 in Miami, wo sie der Russin Diana Shnaider in zwei Durchgängen unterlag. Kurz zuvor war Williams auch in Indian Wells an den Start gegangen, dort gewann sie gegen die Japanerin Nao Hibino immerhin einen Satz.

Ihr erstes Match auf der WTA-Tour bestritt Williams übrigens vor mehr als 30 (!) Jahren am 31. Oktober 1994 in Oakland. Im Laufe ihrer Karriere gewann die US-Amerikanerin 49 Titel im Einzel, darunter sieben bei Grand-Slam-Turnieren. Zudem war sie im Doppel mit ihrer Schwester Serena bei insgesamt 14 Major-Events erfolgreich.

Neben Williams erhielt auch die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova eine Wildcard für das Hauptfeld. Bei den Herren ersparen sich die beiden Youngsters Joao Fonseca und Learner Tien den Gang durch die Qualifikation. Das Turnier in Indian Wells wird vom 5. bis 16. März über die Bühne gehen.