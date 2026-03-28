War Psychologin das Problem zwischen Swiatek und Fissette?

Nachdem Iga Swiatek zu Beginn der Woche die Zusammenarbeit mit Coach Wim Fissette beendete, galten die ausbleibenden Top-Resultate der Polin als Hauptgrund dafür. Mit dem Entfolgen der Psychologin Daria Abramowicz bei Instagram sorgt der belgische Übungsleiter jedoch für Gerüchte, dass dies auch zwischenmenschliche Gründe gewesen sein könnten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 12:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Beim Turnier-Sieg in Cincinnati 2025 schien die Stimmung für Wim Fissette im Team Swiatek noch bestens zu sein.

Dass bei der Zusammenarbeit der sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek mit der Psychologin ihres Vertrauens Daria Abramowicz sowohl im dienstlichen, als auch im privaten Bereich kaum ein Blatt Papier dazwischen passt, machte bereits Artur Szostaczko öffentlich. So kommentierte ihr erster Trainer in Polen kürzlich, dass er sonst „keine Spielerin kenne, die Tag und Nacht mit einer Psychologin verbringt“.

Sportlich blieb die ehemalige Weltranglistenerste in dieser Saison bislang weit hinter ihren Erwartungen zurück. Sowohl beim ersten Major in Australien, als auch bei den 1000er-Events in Doha, Indian Wells und Miami ging es für die 24-Jährige nie weiter als ins Viertelfinale. Negativer Höhepunkt war dann die Zweitrunden-Niederlage in Florida gegen ihre Landsfrau Magda Linette, die ihre Serie von 73 erfolgreichen Auftakt-Matches in Folge beendete.

Und so wurde auch die anfangs erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Star-Coach Wim Fissette hinterfragt, mit dem sie sich in der vergangenen Saison ihren langgehegten Traum vom Wimbledon-Tiumph erfüllen konnte. Zu Beginn der Woche kommunizierte Swiatek schließlich die Trennung von ihrem belgischen Übungsleiter mit der Begründung, dass sie „einen neuen Weg einschlagen“ wolle und sich bei ihm für das zusammen Erreichte bedankte.

Zweifel, dass für die Trennung nur sportliche Gründe aufzuführen sind, erhielten aber nun durch die Instagram-Aktivitäten der Fissettes ordentlich Nahrung. So entfolgten er und seine Ehefrau bei diesem Sozialen Netzwerk jeweils der Psychologin Abramowicz, während sie bei allen anderen Mitgliedern des Teams Swiatek weiterhin auf der Follower-Liste stehen. Scheint also so, als ob die spezielle Beziehung zwischen der aktuellen Nr. 3 der Welt und ihrer Psychologin durchaus eine besondere Herausforderung für den jeweiligen Tennis-Übungsleiter darstellt.

Aktuell bereitet sich Swiatek in der mallorquinischen Akademie von Rafael Nadal auf die Sandplatzsaison vor, wo sie beim Porsche Tennis Grand Prix nach ihrem enttäuschenden Sunshine-Double wieder eingreifen will und nach 2022 und 2023 ihren dritten Titelgewinn in Stuttgart anpeilt.