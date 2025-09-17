Was geht für Iga Swiatek noch im Kampf um die Nummer eins?

Iga Swiatek schlägt in dieser Woche beim WTA-500-Turnier in Seoul auf. Unter Umständen könnte die Polin das Jahr 2025 noch das Nummer eins der Welt abschließen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 16:11 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek schlägt in Seoul auf

Theoretisch hätte Iga Swiatek ihre große Konkurrentin Aryna Sabalenka nach den US Open ja als Nummer eins der Welt ablösen können. Nach dem Triumph der Belarussin in New York ist die Realität aber eine völlig andere: Mit 11.225 Punkten führt die 27-Jährige das Ranking so souverän wie eh und je vor Swiatek an - die Polin hält aktuell bei 7933 Zählern und hat damit exakt 3292 Punkte Rückstand auf Sabalenka.

Dennoch ist der Kampf um die Nummer eins am Jahresende für Swiatek nicht völlig aussichtslos. Denn im Race, das im Gegensatz zur regulären Weltrangliste nur die Ergebnisse des laufenden Jahres berücksichtigt, fehlen der Wimbledon-Siegerin “nur” 2077 Zähler auf Sabalenka. Was im Umkehrschluss freilich bedeutet, dass Swiatek bis Saisonende wesentlich bessere Ergebnisse einfahren muss als die Belarussin.

Wiedersehen mit Sabalenka erst in Wuhan

Etwas Boden gutmachen kann Swiatek bereits in dieser Woche beim WTA-500-Event in Seoul, wo Sabalenka gar nicht erst am Start ist. “Körperlich fühle ich mich großartig”, ließ die Weltranglistenzweite vor Turnierbeginn wissen. “Ich denke, dass ich noch etwas mehr trainieren muss, aber ich habe keine Schmerzen. Alles ist gut.”

Ihren ersten Einsatz in Südkoreas Hauptstadt wird Swiatek am Donnerstag absolvieren. Nach einem Freilos zu Beginn bekommt es die sechsfache Major-Siegerin mit Sorana Cirstea zu tun. Zu einem Wiedersehen mit Sabalenka, die am Mittwoch ihre Teilnahme am WTA-1000-Event in Peking absagte, könnte es für Swiatek erst in Wuhan (6. bis 12. Oktober) kommen. Im Bestfall fehlen der Polin im Race dann nur mehr 577 Zähler auf Sabalenka.

Das Einzel-Tableau in Seoul

Das Race to Riad im Überblick